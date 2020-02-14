Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu - Son Dakika Magazin

Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu

6 saat önce

Esra Erol, evli 2 çocuk annesi ve yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı, ailesi canlı yayına katıldıktan 1 saat içinde buldu.

Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu, System.String[]

Esra Erol, evli 2 çocuk annesi ve yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı, ailesi canlı yayına katıldıktan 1 saat içinde buldu.


Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Mehmet Sait-Fatma Dişengi çifti yüzde 50 zihinsel engelli kızı, evli ve 2 çocuk annesi Esma Özarslan'ın 9 Şubat Pazar sabahı eşine "Kuaföre gidip geleceğim" diyerek evi terk ettiğini söyledi. 3 ve 2 yaşlarında olan çocuklarını da evde bırakarak kayıplara karışan Esma Özarslan'ın ailesi canlı yayında yardım istedi. Dişengi çifti yayına katıldıklarından 1 saat sonra Esra Erol aileye kızlarının bulundu müjdesini verdi.


Haberi alan anne canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Evli olmasına rağmen sosyal medyada tanışarak kaçtığı M.A. isimli şahısla çok mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini yayına bağlanarak açıklayan Esma Özarslan annesi ile bir araya gelmek için Pazartesi canlı yayına katılacağını açıkladı. - İSTANBUL

Mehmet Sait, Esra Erol, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
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