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Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı - Son Dakika

Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı

26.08.2021 10:03

Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra Ersoy, cinsel istismar iddiası ile gözaltına alındı. Bodrum'da bir otelde 13 yaşındaki çocuğun odasına girerek cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine Ersoy, "20'li yaşlarda gösteren ama 13 yaşında olduğu sonradan ortaya çıkan bir çocuğun cinsel saldırısına uğradım" dedi.

Ciciş Kardeşlerden Esra Ersoy'un adı bir cinsel istismar olayına karıştı. Ersoy'un geçtiğimiz günlerde Bodrum Türkbükü'ndeki bir otelde alkolün dozunu kaçırarak gece geç saatlerde 13 yaşındaki bir çocuğun odasına girerek cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

İSTİSMARDAN GÖZALTINA ALINDI

Çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine şikayetçi olunan Esra Ersoy'un gözaltına alındığı da iddia edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ersoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"20 YAŞINDA GÖSTEREN AMA 13 YAŞINDA OLAN ÇOCUĞUN İSTİSMARINA UĞRADIM"

Konu hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Esra Ersoy, şunları söyledi: "Geçtiğimiz gün 20'li yaşlarda gösteren ama 13 yaşında olduğu sonradan ortaya çıkan bir çocuğun cinsel saldırısına uğradım. Çocuk annesinden korkusundan olayı farklı anlatmış yaşı da küçük olunca sanki suçlu benmişim gibi gösterilmiş. Ayrıca o sırada yanımda kardeşim Ceyda Ersoy bile yoktu. Basın mensubu arkadaşlardan lütfen böyle ciddi bir konuda biraz hassas olmalarını rica ediyorum."

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu söylenen Ciciş Esra Ersoy'dan tuhaf savunma: 13 değil, 20 yaşında görünüyordu
13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu söylenen Ciciş Esra Ersoy'dan tuhaf savunma: 13 değil, 20 yaşında görünüyordu
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı

Esra Ersoy, Türkbükü, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (5)
  • Azad Deniz: Kafa güzel olunca insanın canı daha çok çeker ne yapsın kadın oda boyundan büyükmüş kerata erken başlamış hayat ona guzel Cevap Yaz 14 22 Yayından Kaldır
  • Erkan Çaçen: Abd denen şrfsiz ülkeyi zerre sevmem ama adamlar osmanlı yargılama sistemiyle diyorlar kadında yapsa erkekte yapsa aynıdır zerre farkı yok düşünün adam birinde anahtarda çalsa altında çalsa hırsızlık hırsızşıktır adalet böyle olmalı neticede niyet ne ise akıbette o olmalı Cevap Yaz 68 3 Yayından Kaldır
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