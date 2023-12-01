Esra Ezmeci 15 yıl mücadele ettiği epilepsi hastalığını anlattı: Allah\'ın lütfuyla doğum yaptıktan sonra yendim

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Klinik Psikolog Esra Ezmeci oldu. 8 yaşında epilepsi hastalığına yakalanan ve 15 yıl mücadele ettiğini söyleyen ünlü isim, doğum yaptıktan sonra rahatsızlığından kurtulduğunu söyledi.

"EPİLEPSİDE HER BAYILDIĞINDA BİR SÜRÜ ŞEYİ UNUTUYORSUN"

Kalaycıoğlu'nun "Mutlu bir çocukluk yaşadın mı?" sorusu üzerine konuşan Esra Ezmeci, "Modern bir aileye sahiptim. Niye olduğunu bilmiyorum ama çocukluğumda aşırı duygusaldım. Mesela babam masal anlatırken ben hüngür hüngür ağlardım. 8 yaşındayken bir kere bayıldım ve epilepsi olduğumu öğrendik. Benim en büyük dönüm noktalarımdan biriydi. 15 sene epilepsi hastasıydım. Benim hayatımı çok zorladı. Her bayılmada bir sürü şey unutuyorsun, bayılacağım diye korkuyorsun, okulu tamamlayabilecek miyim diye korkuyorsun. Psikolojik olarak daralmalar, bunalmalar..." dedi.

"OĞLUM DOĞDUKTAN SONRA HASTALIK KENDİLİĞİNDEN GİTTİ"

Hastalığı nasıl yendiğinden bahseden ünlü isim, "Epilepsiden dolayı ruhsal olarak da zor bir dönem geçirdim. Bu da beni psikolojiye yönelten bir şeydi. Epilepsiyi tetikleyen birçok neden var. Hormonal etkilerden dolayı hamilelik döneminde krizler artıyor. Allah'ın lütfuyla doğum yaptıktan sonra epilepsiyi atlattım. Normalde böyle bir şey yok. Oğlum doğduktan sonra kendiliğinden bitti. Hastalığı yendikten sonra üniversite okudum. Epilepsi olduğum için derslerim kötüydü, çocukluk hatıralarımın çoğu yok. Çok az hatıram var" şeklinde konuştu.