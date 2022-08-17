Kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile oldukça başarı almıştır. Çok sayıda televizyon kanalında programlar hazırlayıp sunmuş ve çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazılar yazmıştır. Peki, Esra Ezmeci kimdir? Psikolog Esra Ezmeci kaç yaşında, nereli? Esra Ezmeci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ESRA EZMECİ KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle tamamlamıştır. İstanbul Haliç Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra adli bilimler doktorasına geçiş yapmıştır. Şu an halen adli bilimler doktora eğitimine devam etmektir. İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde stajını tamamlayan Esra Ezmeci, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev yapmıştır.

Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürütmektedir. Kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile oldukça başarı almıştır. Çok sayıda televizyon kanalında programlar hazırlayıp sunmuş ve çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazılar yazmıştır. Yazarın daha önce kaleme aldığı Süt Lekesi, Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir, Kararı Ben Veririm, Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever ve İz Bıraktığın Kadar Varsın isimli Destek Yayınları'ndan çıkmış beş kitabı bulunmaktadır.

ESRA EZMECİ KİTAPLARI

Kararı Ben Veririm

Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir

Süt Lekesi

PSİKOLOG ESRA EZMECİ KAÇ YAŞINDA?

Psikolog olan Esra Ezmeci 1986 doğumlu olup 35 yaşındadır.