Ankara'nın Mamak ilçesinde ihbar üzerine bir eve giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Arkadaşları ise Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce gündeme Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olarak gelen Ümitcan Uygun ile birlikte olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Uygun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önceki gün gözaltına alındı.

Habertürk'ten Bedri Can Özbey'in haberine göre, zanlı Uygun'un ifadesi de ortaya çıktı. Uygun ifadesinde Esra Hankulu'nun ölümüyle herhangi bir ilgisinin olmadığını ve sabah erken saatlerde evden ayrıldığını iddia etti.

Evde ayrılırken de Esra Hankulu'nun hayatta olduğunu ileri sürdü. Daha sonra da Esra Hankulu'nun ölüm haberini ise evde bulunan diğer iki arkadaşının kendisini araması sonucunda öğrendiğini söyledi. Zanlı Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüyle bir ilgisinin olmadığını da iddia etti.

"İSMİMİ POLİSE VERMEYİN"

Öte yandan gözaltına alınan Furkan G. ifadesinde Esra'yı kız arkadaşı Dilan aracılığıyla tanıdığını, Ümitcan Uygun ile olay gecesi tanıştıklarını, öncesine dayanan bir ilişkilerinin bulunmadığını iddia etti.

Geceyi aynı evde geçirdiklerini, bir gün sonra 14.00 sıralarında uyanan kız arkadaşının kendisine Hankulu'nun mosmor olduğunu söylediğini ifade eden Furkan G, odasına gittiklerinde onu sırtüstü yatar vaziyette bulduklarını söyledi.

Vücudunda morluklar olan Esra'nın nefes almadığını fark edince ambulans çağırdıklarını ve ayrıca polisten yardım istediklerini belirten Furkan G, olay esnasında Ümitcan Uygun'u arayarak durumu anlattıklarını ve gelmesini istediklerini ancak "Polis ve ambulansı arayın, beni karıştırmayın." cevabını aldıkları beyanında bulundu.

İlk ifadesinde bu yüzden Ümitcan'dan bahsetmediğini söyleyen Furkan G, alkol ve uyuşturucu kullanmadığını, Esra Hankulu ve Ümitcan'ın kullanıp kullanmadığı konusunda bilgisinin olmadığını öne sürdü.

KIZ ARKADAŞI FURKAN G.Yİ YALANLADI

Şüpheli Dilan C. ise Esra ile 9 ay önce sosyal medya aracılığıyla tanıştıklarını, Ümitcan Uygun'u da Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin haberlerden tanıdığını, olay gününe kadar kendisiyle hiç karşılaşmadığını savundu.

Esra Hankulu ile olay günü alışveriş yaptıklarını, ardından arkadaşının evine gittiğini belirten Dilan C, bir süre sonra birlikte alkol amaya başladıklarını, bu sırada Esra'nın eve gelmesi için Ümitcan'ı aradığını bildirdi.

Dilan C, "Yaklaşık 15 dakika sonra Ümit eve geldi. Furkan ile Ümit daha önce tanışıyorlardı. Esra ile ben alkol almaya devam ettik. Furkan ile Ümit alkol almıyordu." ifadelerini kullandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ikilinin kaldığı odadan ses duyduklarını, Esra'nın fenalaşması üzerine Ümitcan'ın onu kucağına aldığını ve hep birlikte banyoya geçtiklerini anlatan Dilan C, "Esra, gözlerini açarak kendine geldi. Islak kıyafetleriyle salona oturttuk. Yürüyemiyordu, yere düşüyordu. Biraz oturup konuşturmaya çalıştıktan sonra kendisine geldi. Çay demledi, içtik." beyanında bulundu.

Daha sonra uyuduklarını, saat 14.00 civarında uyanmasının ardından işe gitmek istediğini söylemek için odasına gittiğinde Esra'yı tek başına ve dudakları morarmış halde gördüğünü belirten Dilan C, "Seslendim ama uyanmadı. Dokunduğumda soğuktu. Ben de korktum, Furkan'ı çağırdım. Furkan da Esra'yı tokatladı ama uyanmadı. Furkan, Ümit'i arayarak haber verdi. Ümit de işe yeni geldiğini söyledi, 'Bir sıkıntı olursa beni söylemeyin.' diyerek telefonu kapattı." ifadelerini kullandı.

ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Aleyna Çakır adı ile bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde ölü olarak bulunmuştu. Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı. Geçtiğimiz Ocak ayında Uygun'un, arkadaşıyla uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından Uygun tutuklanmış, hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme' suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Ümitcan Uygun 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.