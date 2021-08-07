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Esra Hankulu cinayeti sonrası flaş gelişme! Gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

Esra Hankulu cinayeti sonrası flaş gelişme! Gerçek ortaya çıktı

07.08.2021 16:11
Esra Hankulu cinayeti sonrası flaş gelişme! Gerçek ortaya çıktı, System.String[]

Esra Hankulu'nun otopsisinde yapılan incelemede tırnakları arasında baş şüpheli Ümitcan Uygun'un DNA profilleri tespit edildi. İşte detaylar...

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un DNA profili, yine şüpheli şekilde ölen Esra Hankulu'nun tırnaklarının arasında tespit edildi.

BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak tutuklanan Ümitcan Uygun'un mahkeme zaptındaki detayları Haber Global'den Ozan Ulaş Caymaz canlı yayında aktardı. Buna göre, Esra Hankulu'nun tırnaklarında Ümitcan Uygun'a ait DNA bulundu.

Adli Tıp raporunda "Sağ el ve sol el tırnak parçasından düşük yoğunluktaki değerlendirmeye müsait olmayan DNA profillerinin tespit edildiği, tespit edilen DNA profilleri ile, şüpheli Ümitcan Uygun'a ait DNA'ların eşleştiği bilimsel olarak ispat edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Olayla ilgili adi kontrol şartıyla serbest bırakılan iki şüphelinin de ifadelerine göre ise Ümican Uygun, Esra Hankulu'nun evinde bulunduğunun gizli tutulmasını istedi.

AĞABEYİ DE TUTUKLANDI

Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabından gazetecileri tehdit eden ağabeyi Erol Uygun da 'devleti aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı' gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erol Uygun kardeşi Ümitcan Uygun gözaltına alındıktan sonra sosyal medyadan gazetecileri şöyle tehdit etmişti:

"Kardeşime yapılan uygunsuz iftiralardan arınacaktır. Sabır diliyoruz sadece! Bu boş beleş gelen mesajlara itibar etmeyiniz. Medya farelerini tek tek ben bu olaydan sonra kişisel görüşeceğim onlarla. Ne kadar delikanlılar göreceğiz. Diz çöktüreceğim hepsine diz. Analarından emdiği sütü haram edeceğim onlara haram. Sadece bu olay aydınlatıldıktan sonra görüşmek üzere."

"Köpek gibi yalvaracaklar. Köpek tasmasıyla gezdireceğim o fareleri ben sokakta. Sizin devletin benim yumruğum kadar etmez. Sizin devletiniz, sizin halkınız benim kardeşime ne yapabilir? Suçsuz yere kimse kimseye bir şey yapamaz. İlle de bizi, beni karşınıza alıyorsanız katlanırsınız, cezanızı ben veririm."

"Ben abisi olarak her zaman ve her koşullarda yanında olmaya devam edeceğim. Sizin burada yazdığınız yorumlar beni durduramaz boşuna. Ama sizi bulursam tasmayla gezdiririm önce o büyüklerinizden başlarım, güvendiğiniz devlet bir yere kadar yanınızda."

NE OLMUŞTU?

Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen (21), geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulundu. Gözaltına alınan Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığını itiraf etmesine rağmen bir süre sonra serbest bırakıldı. Ardından Ümitcan Uygun'un uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı. Ümitcan Uygun, bunun üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alındı ve ardından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı. Uygun daha sonra avukatının itirazı üzerine 17 Temmuz'da tahliye edildi.

5 Ağustos'ta Ankara Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde ihbar üzerine gidilen evde polis Esra Hankulu'nun (25) öldüğünü tespit etti. Tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğü belirlendi. Gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı.

Esra Hankulu cinayeti sonrası flaş gelişme! Gerçek ortaya çıktı
Esra Hankulu cinayeti sonrası flaş gelişme! Gerçek ortaya çıktı
Esra Hankulu cinayeti sonrası flaş gelişme! Gerçek ortaya çıktı
Esra Hankulu cinayeti sonrası flaş gelişme! Gerçek ortaya çıktı

Ümitcan Uygun, Esra Hankulu, Aleyna Çakır, Dna, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Esra Hankulu cinayeti sonrası flaş gelişme! Gerçek ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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