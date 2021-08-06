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Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu - Son Dakika

Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu

06.08.2021 11:29

Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan ve sevgili olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli genç kadın ölü bulundu. Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un da içlerinde bulunduğu 3 kişi gözaltına alınırken, genç kadının cansız bedeni kesin ölüm sonucunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna alındı. Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Esra Hankulu'nun ölümünün ardından Instagram hesabından tehditler savurdu.

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili davada yargılanan ancak cezayı uyuşturucu madde kullandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması sonrası alarak 6 ay hapiste kalan Ümitcan Uygun, 18 gün önce tahliye edilmişti. Uygun bu kez de 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili olarak 2 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

ARKADAŞLARI HAREKETSİZ HALDE BULDU

Esra Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu. Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi tehditler savurdu

ÖN OTOPSİ RAPORUNDA BEYİNDE KANAMA VE İLTİHAPLANMA TESPİT EDİLDİ

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlanırken, alınan örnekler kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Hankulu'nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Bu bulguların haricinde vücutta herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadı. Herhangi bir zehirlenme durumuna yönelik alınan bulgular, toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi.

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi tehditler savurdu

ÜMİTCAN UYGUN'A 3 SUÇTAN İNCELEME

Öte yandan, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında Ümitcan Uygun'un da bulunduğu 3 zanlı hakkında, "uyuşturucu temini" ve "fuhuşa aracılık yapma" yönünden de inceleme yapıldığı öğrenildi.

AĞABEYİ INSTAGRAM'DAN TEHDİT MESAJI PAYLAŞTI

25 yaşındaki Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası ağabeyi Instagram hesabından tehditler savurdu.

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi tehditler savurdu
Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır, Esra Hankulu, Instagram, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • Talip Konyali: emniyet gereğini yapacaktır..burası teksas değil..ne ekerseniz onu biçersiniz..tehdit şantaj bu millete sökmez..cürümün kadar yer yakarsın denyo...görende sütten çıkmış ak kaşıksınız zanneder...hesap soracak mış '' a b i ''si Cevap Yaz 107 4 Yayından Kaldır
  • Siyah beyaz : Arkadaş anlamıyorum bu nasıl zihniyet bu adam bu tehditleri kimlerden aldığı güç veya destekle savuruyor İğrendirdiniz bıktırdınız yeterrrr…. Cevap Yaz 212 1 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu - Son Dakika
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