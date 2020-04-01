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Esra Oflaz Güvenkaya koronavirüs tedavisi görüyor
6 saat önce
Kızı ile birlikte Londra'dan İstanbul'a döndükten sonra hastalandığını belirten Güvenkaya, tedavisinin sürdüğünü açıkladı: "Kızımın eğitimi için bulunduğumuz Londra'dan yurdumuza döndükten sonra kendimizi evde karantinaya aldık.
Kızı ile birlikte Londra'dan İstanbul'a döndükten sonra hastalandığını belirten Güvenkaya, tedavisinin sürdüğünü açıkladı: "Kızımın eğitimi için bulunduğumuz Londra'dan yurdumuza döndükten sonra kendimizi evde karantinaya aldık. Bende hiç ateş yapmadan, bir anda akciğerlerimde büyük hırıltı, öksürük krizi ve nefes darlığına döndü. Sonrasında testle anlaşıldı ki koronavirüs kökenli zatürreye çevirmiş. Hastanede en iyi şekilde, tüm hastalara devlet protokolüyle sağlanan ilaçlarla iyileşiyorum. Ancak çok zor bir süreç oldu. Bu dönemde evlerinizde sevdiklerinizle sağlıcakla kalmanız çok büyük bir lütuf. Bol bol şükredin, sahip olduklarınızın kıymetini bilin, evlerinizde kalın."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:06
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