Esra Oflaz Güvenkaya ve Ziya Güvenkaya boşandı - Son Dakika

Esra Oflaz Güvenkaya ve Ziya Güvenkaya boşandı

05.05.2021 07:41
Esra Oflaz Güvenkaya ve Ziya Güvenkaya boşandı, System.String[]

Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Esra Oflaz Güvenkaya ve avukatı Sibel Engin ile Ziya Güvenkaya katıldı.

Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Esra Oflaz Güvenkaya ve avukatı Sibel Engin ile Ziya Güvenkaya katıldı. Mahkemeye sundukları protokol doğrultusunda boşanan çiftin kızlarının velayeti anne de kaldı.

Taraflar birbirlerinden tazminat ve nafaka talebinde ise bulunmadı. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme 13 yaşındaki kızlarının velayetini annede bırakırken, eğitim ve sağlık giderlerini babanın karşılamasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yaşamının büyük kısmını Londra'da sürdüren MCD Life Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esra Oflaz ile Ziya Güvenkaya 16 yıl önce evlenmişti. Çiftin evliliklerinden 13 yaşında kızları bulunuyordu. Cemiyet hayatında örnek çiftler arasında gösterilen Güvenkaya çifti geçtiğimiz günlerde evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Esra Oflaz Güvenkaya avukatı Sibel Engin aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesine anlaşmalı boşanma davası açmıştı

Esra Oflaz Güvenkaya ve Ziya Güvenkaya boşandı

Mahkeme, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Esra Oflaz Güvenkaya ve Ziya Güvenkaya boşandı - Son Dakika Magazin


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