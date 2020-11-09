Esra öğretmen fedakarlığıyla ilçedeki gençlerin kaderini değiştirdi - Son Dakika

Esra öğretmen fedakarlığıyla ilçedeki gençlerin kaderini değiştirdi

09.11.2020 11:03
Esra öğretmen fedakarlığıyla ilçedeki gençlerin kaderini değiştirdi, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesinde görevli beden eğitimi öğretmeni Esra Antika, kendi imkanlarıyla açtığı kursta, ailelerini ikna ederek ders verdiği 14 öğrencisinin, hayalini kurdukları üniversitelere yerleşmelerini sağladı.

Van'ın Özalp ilçesinde görevli beden eğitimi öğretmeni Esra Antika, kendi imkanlarıyla açtığı kursta, ailelerini ikna ederek ders verdiği 14 öğrencisinin, hayalini kurdukları üniversitelere yerleşmelerini sağladı.

İlçedeki Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesinde 3 yıldır görev yapan beden eğitimi öğretmeni Esra Antika, spora ilgisi olan öğrencilerini üniversiteye hazırlamak için ücretsiz olarak özel yetenek sınavlarına hazırlık kursu açtı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde eğitime verilen araya rağmen ilçeden ayrılmayan Antika, bu dönemde kırsaldaki mahalleleri dolaşarak öğrencilerin velileriyle görüştü, çocuklarını özel yetenek kursuna göndermeleri konusunda ikna etmeye çalıştı.

Bu sayede 25 öğrencinin kurslara katılmasını sağlayan Antika, kısıtlı imkanları nedeniyle malzemeleri olmayan öğrenciler için de ilçe esnafından yardım topladı.

Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Antika, öğrencilerinin özel yetenek sınavlarında başarılı olabilmeleri için 4 aylık sıkı bir çalışma programı uyguladı.

Van'ın yanı sıra birçok ildeki üniversitelerin özel yetenek sınavlarına, öğrencilerini kendi imkanlarıyla götüren fedakar öğretmen, bu sayede 14 öğrencisinin çeşitli üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü kazanmasını sağladı.

"Öğrencilerimin elinden tutmak istedim"

Antika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin elinden tutarak hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak istediğini söyledi.

Kırsal bölgelerde yaşayan kız ve erkek öğrencilerin gelecek planlarını gerçekleştirebilmeleri için elinden geleni yapacağını belirten Antika, "Ben de böyle bir kurs sayesinde beden eğitimi öğretmenliğini kazandım. Benim gibi zorluklar yaşayan öğrencilerin ellerinden tutmak istedim." dedi.

İlk mezunlarını verdikleri bu yılın başında öğrencilerine, okumak, sporcu olmak isteyenleri yalnız bırakmayacağını söylediğini dile getiren Antika, "Öğrencilerim her gün beni arayarak sınavlara girmek istediklerini ancak Kovid-19 nedeniyle geri kaldıklarını söylüyordu. Birçok öğrencim çobanlık yaptıkları zaman beni arıyor, sınavlara nasıl hazırlanacaklarını soruyordu. Onlara yardımcı olmak ve hayallerini gerçekleştirmelerini sağlamak için kursu açtım." diye konuştu.

Kursa başlama sürecinin de zorlu geçtiğini, öğrencilerin ulaşım ve malzeme konusunda sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Antika, karşılaştıkları sorunlara rağmen yılmadan mücadele ederek başarıya ulaştıklarını vurguladı.

"Kovid-19 süreci bizi çok engelledi"

Antika, Kovid-19 sürecinin programdan geri kalmalarına neden olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Salgından dolayı herkes evine kapandı. Öğrenci velileri çocuklarını göndermek istemedi. Bu süreci nasıl yürütebileceğimi düşündüm. İki seçeneğimiz vardı ya bırakacaktık, öğrencilerin bir yılı kaybolacaktı ya da bütün riskleri göze alıp kurallara en iyi şekilde uyarak başlayacaktık. Bunu okul müdürümle paylaştım. Onu ikna ettikten sonra gruplar kurdum ve öğrencilerin evlerine giderek velileri ikna ettim. Kursa gelen öğrencilere spordan önce bu süreçte nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattım. Süreci tamamlayabilmemiz için içimizden pozitif vakanın çıkmaması gerektiğini anlattım. Temizlik birinci kuralımızdı. Maddi anlamda da öğrenciler sıkıntı yaşıyordu. Okul müdürümüzle ilçede sponsorlar bulduk. Öğretmen arkadaşlarımızla para toplayıp sıkıntılarımızı aştık."

Yaşadıkları sıkıntılara rağmen öğrencilerin azimle çalışmasının kendisini motive ettiğini anlatan Antika, "Yorulduğum her an onlara bakıyordum. Bana güç kaynağı oluyorlardı. Dağlarda beraber terledik, su kenarlarında dinlendik, beraber güldük, beraber çabaladık. Bütün imkansızlıklara rağmen öğrencilerim, dereceler yaparak Türkiye'nin en iyi üniversitelerine yerleşti. Bu başarılar, çektiğimiz bütün sıkıntıları adeta silip süpürdü. Çok duygulandım." ifadelerini kullandı.

"Öğretmenimizin emeği sayesinde yeğenim üniversiteyi kazandı"

Sınavı kazanan öğrencilerden Serap Güntürk'ün amcası Faruk Güntürk ise, "Öğrencilerimizin bu zorlu süreçte üniversite kazanmalarında büyük katkı sağlayan öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Yeğenimle birlikte 5 kız arkadaşı daha üniversiteyi kazandı. Esra hoca bize ilk söylediğinde kararsız kaldık. Sağ olsun bizi ikna etti. Onun büyük emekleri sayesinde yeğenim istediği üniversiteye dereceyle yerleşti. Kendisine çabalarından dolayı minnettarız. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

Serap Güntürk de tek hayalininin beden eğitimi öğretmenliği olduğunu ifade ederek, "Esra hocamızın sayesinde hayalime kavuştum. Bazı sıkıntılardan dolayı kursa gidemiyordum. Esra hocam sıkıntılarımı aşmamı ve kazanmamı sağladı. Başta Esra hocam olmak üzere bana bu zorlu süreçte destek olan bütün hocalarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer öğrenciler de kendilerine verdiği destekten dolayı Antika'ya teşekkür ederek, onun sayesinde kaderlerinin değiştiğini aktardılar.

Atama, Şehit, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esra öğretmen fedakarlığıyla ilçedeki gençlerin kaderini değiştirdi - Son Dakika


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