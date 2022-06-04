Esra öğretmen, öğrencilerin eksikleri için yetkililere seslenmişti 40 gönüllü öğrencilerin yüzlerini güldürdü - Son Dakika
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Esra öğretmen, öğrencilerin eksikleri için yetkililere seslenmişti 40 gönüllü öğrencilerin yüzlerini güldürdü

04.06.2022 14:16
Esra öğretmen, öğrencilerin eksikleri için yetkililere seslenmişti 40 gönüllü öğrencilerin yüzlerini güldürdü

Mardin'in Akçapınar Köyü'nde öğretmenlik yapan Esra Boyraz'ın çağrısı kayıtsız kalmadı. Öğrencilerinin eksiklerinin giderilmesi için Tuzla Gönül Elleri Çarşısı yetkilileriyle iletişime geçen Esra öğretmen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı önderliğinde okulu ziyaret eden gönüllüleri karşısında görünce büyük sevinç yaşadı. Gönüllüler, 40 çocuğun ihtiyaçlarını tamamlayarak yüzlerini güldürdü.

Mardin'in Kızıltepe İlçesi Akçapınar Köyü'nde öğretmenlik yapan Esra Boyraz, basından takip ettiği Tuzla Gönül Elleri Çarşısı'nın iyilik çalışmalarını okuluna da getirmek istedi. Boyraz, okulu ve öğrencileri için isteklerini Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya iletti. Başkan Yazıcı'nın talimatıyla Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı çalışmalara başladı. Almanya'da kurulu Wefa Sosyal Yardım Organizasyonu da sürece dahil oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Esra öğretmenin, okulu için isteklerinin tamamı yerine getirildi. Esra öğretmenin davetine icabet eden Başkan Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı Kurucusu Dr. Fatma Yazıcı,Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Wefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Musab Aydın, Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı ve beraberlerindeki heyet Esra öğretmenin okuluna bir ziyaret gerçekleştirdiler. Kendisine uzatılan mikrofona yaşadıklarını anlatan Esra öğretmen gözyaşlarını tutamadı.

Esra öğretmenin sevinç gözyaşları! Yaptığı çağrı karşılık buldu, onlarca öğrencinin yüzü güldü

40 ÖĞRENCİYE KIRTASİYE SETİ VERİLDİ

Yapılan organizasyon kapsamında 40 öğrenciye kırtasiye seti verildi. Okula bir zeka sınıfı kazandırıldı. Okulun bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Yazıcı, öğrencilerle sohbet etti, zeka sınıfında çocuklarla satranç oynadı.

Esra öğretmenin sevinç gözyaşları! Yaptığı çağrı karşılık buldu, onlarca öğrencinin yüzü güldü

"BURADAKİ İYİLİĞİN BAŞLANGICINI ESRA ÖĞRETMEN YAPTI"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Akçapınar'a İstanbul'un Doğu Yakası Tuzla'dan geldiklerini, iyiliğin kurucu ve çok önemli duygu olduğunu ifade ederek; "Buradaki iyiliğin başlangıcını Esra öğretmen yaptı. Ona çok teşekkür ediyorum. Gönül Elleri Çarşımız ve Wefa Uluslararası İnsani Yardım Vakfı süreci tamamladılar. Bu okulda okuyan öğrenciler, pirinç levhalarda gördükleri mesajlardan iyilik dersi çıkaracaklar. Bu okuldan bundan sonra iyiliğin yayılacağını, çok önemli yöneticilerin çıkacağını, çıkan bu yöneticilerin iyilikte her zaman aracı olacağını ve iyilik için mücadele eden nesiller oluşacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

ESRA ÖĞRETMEN: GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIM

Akçapınar İlkokulu öğretmeni Esra Boyraz, "İstanbul Tuzla Belediyesi ile bir gönül bağımız oluştu. Kendilerinin Gönül Elleri Çarşısı'nı basından takip ediyorduk. Daha sonra şansımızı denemek istedik ve talepte bulunduk. Talebimiz Başkanımıza kadar ulaştı. Sağolsun bizimle kendisi şahsen ilgilendi. Taleplerimizden çok daha fazlasını gerçekleştirdiler. Buraya davet ettik ve buraya kadar geldiler. Bizim göremediğimiz eksiklikleri görerek onaracaklarını söylediler. Burada çok zor şartlarda çalıştığımız için böyle bir atmosferi hayatta hayal edemezdim. Bu kadar kalabalık bir ekibi bu kadar dolu dolu bir şekilde gördükten sonra çok duygulandım. O zorlukların hepsi bitti. Bu tür destekler hem öğretmenlere moral hem de öğretmenlere motivasyon oluyor" dedi.

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SON DAKİKA: Esra öğretmen, öğrencilerin eksikleri için yetkililere seslenmişti 40 gönüllü öğrencilerin yüzlerini güldürdü - Son Dakika
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