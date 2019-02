Esra Yılmaz: "Fenerbahçe'de En İyisi Olmak Zorundasın"

Fenerbahçe'nin milli atleti Esra Yılmaz İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin milli atleti Esra Yılmaz İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Ortaokulda bir atletizm antrenörünün kendisini bulmasıyla spora başladığını anlatan Yılmaz, "6-7 yıldır bu sporu yapıyorum. Antrenörüm üç adıma daha yatkın olduğumu düşündü. Daha önce yüksek atlamayla başladım. Orada iyi olamadım ve üç adımda başarılı oldum. Her geçen yıl performansımın daha çok arttığını düşünüyorum. Çünkü daha çok antrenman yapıyorum. İnşallah 2020 Olimpiyatları'na gitmeyi düşünüyorum. İyi ki Fenerbahçe'deyim. Her türlü konuda destek oluyorlar bize. Ben de Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyorum. Rümeysa ile aynı sınıftayız. Benim en yakın arkadaşım. Rümeysa olimpiyatlarda inşallah madalya alır" diye konuştu.



"Rakiplerimin çoğunu tanıyorum"



Yurt dışında karşılaşacağı rakipleri hakkında konuşan Yılmaz, "Yurt dışındaki rakiplerimin çoğunu tanıyorum. Beraber yarıştığımız zamanlar oldu. Benden iyileri var. Onları geçebilecek seviyede olduğumu düşünüyorum, inşallah geçerim. Bunu yapacağıma inanıyorum. Savaş hoca bize çok destek oluyor her türlü konuda en iyisi olduğumu söylüyor. 2024 Olimpiyatları'na gitmemi çok istiyor. Seçmede güzel derece elde edemedim ama finale kaldım. Çok heyecanlandım rakiplerimi görünce. Milli takımın da ağırlığı var. Hocanın da çok beklentisi var. Atladım finale kaldım ama daha iyi performans sergiledim. Ama madalya alacak kapasitedeydim sonrasında madalyayı kaçırdım. İnşallah bu seneki Avrupa Şampiyonası'nda madalyayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.



"Fenerbahçe'de en iyisi olmak zorundasın"



Zaman ilerledikçe olgunlaştığını belirten Esra Yılmaz, "Umuyorum ilerde daha iyi olur. 2020 çok erken oluyor bizim için ama 2024'te daha büyüdüğümüz, olgunlaştığımız için daha iyi dereceler çıkar. İnsanlara spor yapmalarını tavsiye ediyorum, güzel bir şey. Atletizm biraz zor. Dişlerini sıkmaları lazım. Fenerbahçe'de çok ayrıcalıklı hissediyorum. Büyük bir kulüp ve burada en iyisi olmak zorundasın" şeklinde konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Fenerbahçe'ye Sürpriz Oran

İmza Töreninde Herkes Gülüp Eğlenirken, Yassine Benzia'nın Üzgün Bir Şekilde Oturması Dikkat Çekti

Eski Milli Futbolcu Emre Aşık'ın Eşi, Bir Erkekle Sarmaş Dolaş Eğlenirken Görüntülendi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Mehmet Topal, Takıma Yönetimden Habersiz Yemek Verdi