Esra Zeytin Sürücüoğlu, görevinden ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esra Zeytin Sürücüoğlu, görevinden ayrıldı - Son Dakika

Esra Zeytin Sürücüoğlu, görevinden ayrıldı

6 saat önce

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, görevinden ayrıldığını bildirdi.

Esra Zeytin Sürücüoğlu, görevinden ayrıldı, System.String[]

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, görevinden ayrıldığını bildirdi.


1,5 yıldır bu görevini yürüttüğünü dile getiren Sürücüoğlu, "İl yönetiminde aldığım yeni vazifem dolayısıyla yürütmekte olduğum İl Kadın Kolları Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Bundan sonra da Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinde azim ve kararlılıkla memleketimiz için çalışacağım.Görev sürem boyunca bana destek olan,yanımda olan tüm Kütahya teşkilatına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.


AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı vazifesini vekaleten Kadriye Sağdıç'ın yürüteceği ifade edildi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:54 Kaynak: İHA
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