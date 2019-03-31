Son Dakika Haberleri: Esra Zeytin Sürücüoğlu, Oyunu Kullandı

Esra Zeytin Sürücüoğlu, Oyunu Kullandı

27 dakika önce

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Fuat Paşa Ortaokulu'nda kullandı.

Esra Zeytin Sürücüoğlu, Oyunu Kullandı, System.String[]
AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında oyunu Fuat Paşa Ortaokulu'nda kullandı.

Esra Zeytin Sürücüoğlu ve eşi Murat Sürücüoğlu oy verme işlemini, saat 11.00'da Servi Mahallesi'ndeki Fuat Paşa Ortuokulu'nda 1344 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Sürücüoğlu, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.(EFE-) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:23 Kaynak: İHA

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