Son Dakika Haberleri: Esrarengiz İngiliz, İstanbul'da ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Esrarengiz İngiliz, İstanbul'da ölü bulundu

Esrarengiz İngiliz, İstanbul'da ölü bulundu

7 saat önce

Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler'in kurucusu olduğu ifade edilen İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu'nda ölü bulundu.

Esrarengiz İngiliz, İstanbul'da ölü bulundu, System.String[]

Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler'in kurucusu olduğu ifade edilen İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu'nda ölü bulundu. Olayı soruşturan polis, İngiliz'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.


Edinilen bilgilere göre, olay, sabaha karşı 05.30 sıralarında Karaköy Kılıçali Paşa Mescidi Sokak'ta yaşandı. Eşi ile birlikte yaşayan Le Mesurier'in cesedi sokakta bulundu. Olayı soruşturan polis ekipleri, Le Mesurier'in yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiğini, vücudunda kırıklar olduğunu belirledi. Ceset, yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.


Le Mesurier'in eşi ile birlikte uzun süredir antidepresan ilaçlar kullandığını belirleyen polis ekipleri, intihar ihtimal üzerinde duruyor. - İSTANBUL

Beyoğlu, Suriye, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:05 Kaynak: İHA
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