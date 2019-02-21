Son Dakika Haberleri: Esrarengiz Kokudan Etkilenenlerin Sayısı 17'ye Yükseldi

Esrarengiz Kokudan Etkilenenlerin Sayısı 17'ye Yükseldi

51 dakika önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde atık toplama alanında esrarengiz kokudan etkilenenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Esrarengiz Kokudan Etkilenenlerin Sayısı 17'ye Yükseldi, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde atık toplama alanında esrarengiz kokudan etkilenenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi Atık Toplama Merkezi'nde kötü koku ihbarları üzerine Çevre Şehirclik İl Müdürlüğü, itfaiye ile AFAD ekipleri bölgeye sevk edilerek kötü kokuların geldiği alanda incelemelerde bulundu. Kötü ve keskin kokuların olduğu belirlenen çevrede kokulardan etkilenen 3'ü çocuk 14'ü yetişkin olmak üzere toplamda 17 kişi Çerkezköy Devlet Hastanesi ile Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:38 Kaynak: İHA

AFAD, İtfaiye, Kapaklı, Tekirdağ, 3. Sayfa
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