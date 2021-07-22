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Esrarengiz olayda yeni gelişme! Tıp öğrencisi Onur, kendisini gören çobana 'geziyorum' demiş - Son Dakika

Esrarengiz olayda yeni gelişme! Tıp öğrencisi Onur, kendisini gören çobana 'geziyorum' demiş

22.07.2021 17:44

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde esrarengiz bir olay gerçekleşti. Dedesiyle birlikte aldıkları kurbanlığın kaçmasının ardından, kurbanlığı bulmak için dağlık alana giden tıp öğrencisi Onur Eker'den bir daha haber alınamadı. Eker'i bulmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 20 yaşındaki gencin, yolda kendisiyle karşılaşan çobana ise "geziyorum" dediği ortaya çıktı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinden Kurban bayramının en ilginç olaylarından biri yaşandı. Bayram tatiline gittiği Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden dedesiyle kesecekleri kurbanlığı alan tıp öğrencisi Onur Eker, kurbanlığın kaçmasının ardından dağlık alanda kurbanlıkla birlikte kayboldu. Eker'den saatlerdir haber alınamıyor.

Onur'un yolda kendisini gören çobanla konuşmaları da dikkat çekti. Çobanın, tıp öğrencisine ormanda ne gezdiğini sorması üzerine "geziyorum" cevabı aldığı öğrenildi.

KAÇAN KOYUNUN PEŞİNE GİTTİLER

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına geldi. Onur ve dedesi, bayramın ilk günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada koyun kaçtı. Onur ve dedesi, dağlık alana doğru kaçan koyunun peşinden gitti. Zühtü Erdoğan, geri dönüp kamyonetini alarak farklı bir yoldan gidip koyunun önüne geçmek istedi. Onur ise dağlık alanda koyun ile birlikte kayboldu.

Ankara'da esrarengiz olay! Kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi kayboldu

TÜM ÇABALARA RAĞMEN İZİNE RASTLANMADI

Zühtü Erdoğan, yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Polis ve jandarma gece geç saatlere kadar bölgede arama yaptı ancak Onur Eker bulunamadı. Dün de havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve dron kullanıldı. Ancak yine Onur'un izine rastlanmadı.

Ankara'da esrarengiz olay! Kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi kayboldu

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dün, çevredeki yerleşim alanlarından kamera kayıtlarını inceleyen polis ve jandarma ekipleri, Eker'in kaybolmadan önceki son görüntülerine ulaştı. Çalseki yakınlarında bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Eker'in elinde bir sopa ile yolda yürüdüğü görüldü.

Ankara'da esrarengiz olay! Kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi kayboldu

ŞARJI BİTMEDEN ÖNCE SON KEZ SİNYAL VERDİ

Bayramın 3'üncü gününde de jandarma, polis özel harekat, AFAD, UMKE, yunus ekipleri, bekçiler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik ekiple arama yapıldı. Aramalar, özellikle Eker'in telefonunun şarjı bitmeden önce son sinyal verdiği noktada yoğunlaştırıldı. 3 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalarda yaklaşık 50 kilometrekarelik alanın tarandığı belirtildi. Bölgedeki hobi bahçeleri de kontrol edildi. Eker'i arama çalışmaları sürüyor.

ONUR'UN DEDESİ KONUŞTU

Diğer yandan Onur'un olay anında olay yerinde bulunan dedesi Zühtü Erdoğan, torununun kaybolduğu anlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Zühtü Erdoğan, "Kesecektik koyunu. Elimizden kaçırdık. Bu da kaçtı o mahalle aralarına girdi. Peşinden koştuk Onur'un. 2 kilometre götürdü bizi. Ondan sonra arkadan ben araba istedim gelen arabaya bindik, biraz da öyle gittik. Sonrasında koyun yoldan çıktı tarlaya girdi. Ben de arabayı oraya bıraktım peşine girdim. Araba çalışır vaziyetteydi. Onur'a arabayı istop etmesini söyledim. Anahtarı da cebine koymuş. Yokuş yukarı bir yerden koşarak önüne geçmeye çalıştı. 200 metre kovaladık" dedi.

"KONUM ATTIKTAN SONRA ŞARJI BİTTİ"

Onur ile kurbanlık koyunun tepeyi aştığını dile getiren dede Zühtü Erdoğan, "Ben de gittim arabayı alıp oradan önlerine geçiyim aşağıdan diye düşündüm. Geldim arabanın anahtarı yok kaldım orada. Telefon da yok. Bir saat orada onları bekledim. Bu hayvan aşağıya gitmemiş dönmüş yukarıdan dağın eteğinden. İyice yukarıya taşımış Onur'u. Bir iki kilometre var orası. Gittikten sonra Onur annesini aramış. Koyunu göremiyorum artık kaybettim demiş. Yolumu da şaşırdım bana bir konum at demiş. Annesi konumu attıktan sonra Onur'un şarjı bitmiş" diye konuştu.

Ankara'da esrarengiz olay! Kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi kayboldu

"KÖPEKLER KORKUTMASA KÖYE GELECEK"

Onur'un şarjının bitmesinin ardından bir yol görüp o yolun devamına geçtiğini söyleyen Zühtü Erdoğan şöyle devam etti:

"Onur oradan bir yol görüyor o yolun devamına geçiyor. Ardından bahçeli bir eve rastlıyor. Bu ev vadinin dibinde bir ev. Burada avcı falan var. Kanatlı hayvanlar ve 5-6 tane de köpek var. Bu köpekleri görünce korkuyor. O evde yaşayan kadın ifadesinde, 'Korktu şu dere yukarı gitti ters yöne gitti' diyor. Yani eğer köpekler korkutmasa köyün içine gelecek yarım saat, bir saat yürümeyle"

Ankara'da esrarengiz olay! Kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi kayboldu

KONUŞMAK İSTEYEN ÇOBANA İLGİNÇ CEVAP

Arama yaptıkları esnada haber geldiğini aktaran dede Zühtü Erdoğan, "Gittik oraya. Orada aradık sonra oraya gece oldu tabii ki. Bir köpek geldi. Kokudan yola çıkarak şu yola devam etti. Orada köpek kokuyu bulamadı, kaybetti. O akşam Çalseki diye bir yer var oradan kameraya görünmüş yolda. Görenlerin tarifleri aynı. Bir de çobana rastlamış. Çoban Onur ile konuşmuş. Yani oraya geldikleri zaman Onur iradesini elinde tutamıyor. Çoban konuşmak istiyor ama Onur 'geziyorum' diyor. Ters yönlere gidiyor. Dün aramamız o şekilde oldu. Dün burada bir kadın görmüş. Haber verdi. Biz her ihtimale koşuyoruz. Kadın, 'Ben resim çekiyordum, o çocuğun elinde sopa vardı. Su karşı da var ya oradan şöyle gidiyordu' demiş. Orada görmüş. Şimdi burayı tarıyoruz. Burada herhalde. 50 kilometrelik bu alanın içinde" ifadelerini kullandı.

Ankara'da esrarengiz olay! Kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi kayboldu
Esrarengiz olayda yeni gelişme! Tıp öğrencisi Onur, kendisini gören çobana 'geziyorum' demiş

Pursaklar, Otomobil, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esrarengiz olayda yeni gelişme! Tıp öğrencisi Onur, kendisini gören çobana 'geziyorum' demiş - Son Dakika


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