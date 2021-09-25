Esrarengiz ölümde tahliye kararına isyan - Son Dakika

IĞDIR'da, boşanma aşamasındaki 1 çocuğunun annesi hamile Ebru Aras'ı (28) öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve önceki duruşmalarda eşinin kendisini yaralayıp, intihar ettiğini öne süren Umut Aras (29), adli kontrolle serbest bırakıldı. Karar, Ebru Aras'ın Mersin'de yaşayan ailesinin tepkisine neden oldu. Anne Necla Öcüm, "2 sene önce ölen kızım yeniden ölmüş gibi oldu" dedi.

Olay, geçen yıl Ocak ayında, Iğdır'ın Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi 3 aylık hamile Ebru Aras, şiddetli geçimsizlik nedeniyle Doğubayazıt Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olan 4 yıllık eşi Umut Aras'la boşanma aşamasına geldi. İddiaya göre, evde çıkan tartışma sırasında Umut Aras, üzerinde taşıdığı tabanca ile genç kadına ateş etti. Ebru Aras, kanlar içinde yere yığılırken, Umut Aras ise bu kez silahı göğsüne dayayıp, tetiği çekerek intihar girişiminde bulundu. 1 çocuk annesi Aras yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan Umut Aras ise tedavisinin ardından mahkemece tutuklandı. Umut Aras hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Sanık Aras, Iğdır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7'nci kez hakim karşısına çıkarıldı. Ebru Aras'ın Mersin'de yaşayan ailesi, davaya Mersin Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyetinin tanıkları dinlemesinin ardından savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.