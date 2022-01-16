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Esrarengiz plaka hırsızları pes dedirtti - Son Dakika

Esrarengiz plaka hırsızları pes dedirtti

16.01.2022 00:58
Esrarengiz plaka hırsızları pes dedirtti

Denizli'de aynı mahallede park halindeki yaklaşık 30 aracın plakalarını kopartarak çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Denizli'de aynı mahallede park halindeki yaklaşık 30 aracın plakalarını kopartarak çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Kimsenin anlam veremediği hırsızlık olayı mahalleliyi ayağa kaldırırken, polisler şüphelilerin yakalanması için düğmeye bastı.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde plakalarının çalındığını arkadaşı haber vermesi üzerine Ertuğrul Hazer, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polise ekipleri Turan Güneş Caddesi üzerinde park halinde bulunan diğer araçları kontrol ettiğinde ise başka araçların plakaların da olmadığını gördü. Ertuğrul Hazer'in şikayetçi olmasıyla bölgeye Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. İncelemelerin ardından şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Polis ekipleri gün boyunca aynı mahalleden ardı ardına plaka hırsızlığı ihbarları alırken akşam saatlerinde ise Halk Caddesi üzerinde bulunan aracının yanına giden Yaşar Öztürk'te plakasının olmadığını fark etti. Gün boyunca yaklaşık 30 aracın plakasının çalındığı gözlemlendi. Bu duruma kimse anlam veremezken hırsızların başka suçlarda kullanmak üzere park halindeki araçların plakalarını çaldığını düşündürdü. Çok sayıda plaka çalan hırsızlar, vatandaşları isyan ettirdi.

"Psikolojik bir olay var anlamadım artık plakalardan ne istiyorsa hırsızlar"

Sabah saatlerinde arkadaşının haber vermesi üzerine aracının plakasını kontrol eden Ertuğrul Hazer, "Araç sahibi arkadaş plakaların çalındığını fark etti. Ardından kendi aracıma baktım ve benim plakada çalınmıştı. Bunun üzerine bizde polis arkadaşlara bildirdik. Maalesef bu olayın diğer araçlarda da yaşandığını duyduk. 112'ye durumu bildirdiğimizde bu olayların olduğunu söylediler. Olay Yeri İnceleme ekipleri gelerek diğer arkadaşlarla ifadelerimizi ve el izlerini alarak bütün işlemleri yaptılar. Genelde benim ve arkadaşın arka plakası alınmış. İnşallah bunun sonucu çıkacak. Tartıştığımız insanlarda yok. Bu değişik psikolojik bir olay var anlamadım artık plakalardan ne istiyorsa hırsızlar" dedi.

"Sosyal medyada baktım başkalarının ki de çalınmış"

Akşam saatlerinde plakasının çalındığını fark eden araç sahibi Yaşar Öztürk, "Arabayı park etmiştim. Oğlum gezmeye giderken arabanın arkasından fark ettim, baktım ki plaka yok. Bende düştüğünü zannetmiştim ama sosyal medyada baktım başkalarının ki de çalınmış. Polisi aradık ve geldik ifadelerimizi verdik. Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme yaptı, gereken yapılacak" diye konuştu. - DENİZLİ

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İnceleme, Tragger, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esrarengiz plaka hırsızları pes dedirtti - Son Dakika


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