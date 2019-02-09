Son Dakika Haberleri: Esrarı Bidonlara Koyup Güvercin Damında Saklamış

Esrarı Bidonlara Koyup Güvercin Damında Saklamış

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda bir iş yerinin güvercin damı olarak kullanılan bölümüne bidonlara doldurularak gizlenmiş 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Esrarı Bidonlara Koyup Güvercin Damında Saklamış, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda bir iş yerinin güvercin damı olarak kullanılan bölümüne bidonlara doldurularak gizlenmiş 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bir iş yerinde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Söz konusu operasyonda A.Ö. ve M.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonu genişleten narkotik ekipleri, H.B. isimli şahsın çalıştığı diğer bir iş yerinde arama yaptı. Aramada, iş yerinin güvercin beslenilen bölümünde plastik bidonlara doldurularak gizlenmiş halde 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan H.B., işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

H.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:58 Kaynak: İHA

Narkotik, Elbistan, 3. Sayfa
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