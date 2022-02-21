Üye Girişi
Esrarı çatıdaki kiremitler altına zulalayan uyuşturucu taciri polisten kaçamadı - Son Dakika

Esrarı çatıdaki kiremitler altına zulalayan uyuşturucu taciri polisten kaçamadı

21.02.2022 20:43
Esrarı çatıdaki kiremitler altına zulalayan uyuşturucu taciri polisten kaçamadı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin çatı katında kiremitler arasına gizlenmiş 1 kilo kubar esrar ve 260 gram preslenmiş esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin çatı katında kiremitler arasına gizlenmiş 1 kilo kubar esrar ve 260 gram preslenmiş esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K.'nın Felahiye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın evini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, çatı arasında kiremitlerin altına zulalanmış 1 kilo kubar esrar, 260 gram preslenmiş esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Ali Göç/İHA)

Esrarı çatıdaki kiremitler altına zulalayan uyuşturucu taciri polisten kaçamadı

YORUMLAR
500
Esrarı çatıdaki kiremitler altına zulalayan uyuşturucu taciri polisten kaçamadı Esrarı çatıdaki kiremitler altına zulalayan uyuşturucu taciri polisten kaçamadı Son dakika haberleri: 'Nafaka' tartışmasında eski eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet hapis Son dakika haberleri: 'Nafaka' tartışmasında eski eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet hapis Cami musluklarını çaldılar Cami musluklarını çaldılar

Felahiye, Kayseri, Polis, Esrar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esrarı çatıdaki kiremitler altına zulalayan uyuşturucu taciri polisten kaçamadı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:56 Fatih Altaylı'dan ağır sözler: Bu çocuğu Galatasaray'a kim itelediyse belgeseli yapılır
20:45 Nelsson'dan anlamlı gol! Hem kendisi hem Galatasaray için bir ilki gerçekleştirdi
20:12 Pendik'te feci olay! Ödünç aldığı aracı kenara çekip tabancayla intihar etti
20:07 İBB teftişinde de adı geçiyordu! DİAYDER davasında ara karar çıktı, 3 sanık tahliye edildi
20:06 Son Dakika: Ülkemizde 21 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi
20:04 Neredeyse Asiye'nin ölümüne sebep olacaklardı! Pitbull davasının dört sanığı da tahliye edildi
20:00 Taraftar ne yapacağını bilemedi! Torrent'in açıklaması büyük tepki çekti
19:12 Son Dakika: Ukrayna'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapıldı
18:59 Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasındaki ilk 11'i netleşti! Torrent'ten şaşırtan kadro
18:58 Son Dakika: Putin'den kritik açıklama: Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün karar vereceğim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 21:04:35. #1.12#
SON DAKİKA: Esrarı çatıdaki kiremitler altına zulalayan uyuşturucu taciri polisten kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement