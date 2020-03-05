Esrarı, klozete dökerken yakalandı - Son Dakika
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Esrarı, klozete dökerken yakalandı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüpheli, esrarı klozete dökerek imha etmeye çalışırken yakalandı.

Esrarı, klozete dökerken yakalandı, System.String[]

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüpheli, esrarı klozete dökerek imha etmeye çalışırken yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Binevler Mahallesi'nde bir kişinin evinde 2 kişiye uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen polis, bu sırada kendisini fark eden şüpheliyi uyuşturucuyu klozete dökmeye çalışırken suçüstü yakaladı. İsmi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, bu kişiden uyuşturucu almaya gelen 2 kişinin üzerinde de 20 gram esrar ile 18 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheliyi gözaltına alan polis, evde yaptığı aramada ayrıca 270 gram esrar ile kurusıkıdan çevrilme bir tabanca ele geçirdi. Suç unsurlarına el koyan polisin gözaltına aldığı şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı.


Binevler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:57 Kaynak: DHA
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