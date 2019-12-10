Son Dakika Haberleri: Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon - Son Dakika

Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon

6 saat önce

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda plastik varil içerisinde 8 kilo 335 gram esrar ve 1 kilo 40 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon, System.String[]

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda plastik varil içerisinde 8 kilo 335 gram esrar ve 1 kilo 40 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde yapılan aramalarda plastik varil içerisine zulalanmış halde 8 kilo 335 gram esrar ve 1 kilo 40 gram kenevir tohumu ile şahısların yapılan üst aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında işlem yapılırken, F.B., K.O., M.Ö. isimli 3 kişi 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edildi.


Hakim karşısına çıkartılan 3 şahsın da tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Kenevir, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:57 Kaynak: İHA
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