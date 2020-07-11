Esrarla yakalanan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Esrarla yakalanan şüpheliler tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 41 buçuk kilogram esrarla yakalanan biri cezaevinden izinli çıkan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 41 buçuk kilogram esrarla yakalanan biri cezaevinden izinli çıkan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Adana-Aksaray E90 karayolu üzeri Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Zengen Jandarma ve Konya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uygulama noktasında yapılan çalışmalarda şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde jandarma narkotik köpeği ile yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 41 buçuk kilogram preslenmiş reçine esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Ç. ile cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen ve 72 ayrı suçtan dosya kaydı bulunan B.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin Hatay'dan aldıkları esrarı İstanbul'a götürdükleri öğrenildi. Jandarma tarafından, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ereğli Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Jandarma, Aksaray, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:54 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esrarla yakalanan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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