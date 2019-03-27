Son Dakika Haberleri: Esrarla Yakalanan Zanlı Gözaltında

Esrarla Yakalanan Zanlı Gözaltında

1 saat önce

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir şahıs esrarla yakalandı.

Esrarla Yakalanan Zanlı Gözaltında, System.String[]
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir şahıs esrarla yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kullanıcı şüpheliye 2,53 gram esrar maddesi sattığı tespit edilen A.A.'yı yakalayarak gözatına aldı. A.A. ile birlikte 12,65 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan A.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:42 Kaynak: İHA

İlkadım, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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