Esrarla yakalandı, gülerek gittiği adliyede tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esrarla yakalandı, gülerek gittiği adliyede tutuklandı - Son Dakika

Esrarla yakalandı, gülerek gittiği adliyede tutuklandı

6 saat önce

BOLU'da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yaptığı aramada 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan Seda Altunbaş Eker (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Esrarla yakalandı, gülerek gittiği adliyede tutuklandı, System.String[]

BOLU'da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yaptığı aramada 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan Seda Altunbaş Eker (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eker'in, adliyeye sevk edilirken gülmesi dikkat çekmişti.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde, TEM yolunda yaptığı yol uygulamasında İstanbul yönüne giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Narkotik köpeği otobüste yolcu olarak bulunan Seda Altunbaş Eker'in çantasının yakınında tepki verdi. Çanta açıldığında 3 paket halinde 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Seda Altunbaş Eker, dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken gülmesi ile dikkat çeken Seda Altunbaş Eker, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.


Narkotik, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:21 Kaynak: DHA
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