Eşref Apak, beşinci kez Olimpiyatlar'da - Son Dakika
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Eşref Apak, beşinci kez Olimpiyatlar'da

6 saat önce

Türk atletizminin Olimpiyat madalyalı üç isminden biri olan milli çekiççi Eşref Apak, Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda 77,56 metre atarak, barajı geçti ve beşinci kez Olimpiyat vizesi aldı.

Eşref Apak, beşinci kez Olimpiyatlar'da, System.String[]

Türk atletizminin Olimpiyat madalyalı üç isminden biri olan milli çekiççi Eşref Apak, Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda 77,56 metre atarak, barajı geçti ve beşinci kez Olimpiyat vizesi aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki milli sporcu, Türk atletizm tarihinde kariyerinde beşinci kez Olimpiyat'a gitme hakkı elde eden ilk isim oldu.

Sekiz ay sonra ilk yarışına Mersin'deki Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda çıkan Eşref Apak, 74,29'luk atışla başladığı yarışmada ikinci hakkında 77,27'yi, ardından da 77,46'yı buldu.

Olimpiyat barajı olan 77,50'yi beşinci hakkında 77,56 metre atarak geçen milli sporcu, Olimpiyat vizesini elde etti.

İlk kez 2004 yılında Atina'daki Olimpiyat Oyunları'nda henüz 22 yaşındayken mücadele eden ve Olimpiyat ikincisi olan Eşref Apak, ardından 2008, 2012 ve 2016 Olimpiyatları'nda da boy göstermişti.

Eşref Apak, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:14 Kaynak: AA
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