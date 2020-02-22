Eşref Apak beşinci kez olimpiyatlarda - Son Dakika
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Eşref Apak beşinci kez olimpiyatlarda

6 saat önce

Türk atletizminin olimpiyat madalyalı üç isminden biri olan Eşref Apak, Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda çekiç atmada 77.56 atarak Tokyo barajını geçti ve beşinci kez olimpiyat vizesi aldı.

Eşref Apak beşinci kez olimpiyatlarda, System.String[]

Türk atletizminin olimpiyat madalyalı üç isminden biri olan Eşref Apak, Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda çekiç atmada 77.56 atarak Tokyo barajını geçti ve beşinci kez olimpiyat vizesi aldı.


37 yaşındaki milli atlet Eşref Apak, Türk atletizm tarihinde kariyerinde beşinci kez olimpiyata gitme hakkı elde eden ilk isim oldu. Sekiz ay sonra ilk yarışına Mersin'deki Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda çıkan Apak, çekiç atmada 74.29'luk atışla başladığı yarışmada ikinci hakkında 77.27'yi, ardından da 77.46'yı buldu. Olimpiyat barajı olan 77.50'ye sadece dört santim kala gelen bu derece stadyumdakileri heyecanlandırırken, soğuk kanlılığını koruyan Eşref, beşinci hakkında 77.56 yaparak olimpiyat vizesini elde etti.


İlk kez 2004 yılında Atina'daki Olimpiyat Oyunları'nda henüz 22 yaşındayken mücadele eden ve olimpiyat ikincisi olan (Ivan Tikhon'un doping cezası sonrası bronz madalyası henüz gümüşe terfi edilmedi) Eşref Apak, ardından 2008, 2012 ve 2016 Olimpiyatları'nda da boy göstermişti. Cahit Önel ile birlikte 4 Olimpiyat'a giden iki Türk atletten biri olan Eşref Apak, Ağustos ayında vize aldığı Tokyo'da yarışması halinde atletizmde, beş Olimpiyatta yarışına çıkan ilk Türk atleti olarak tarihe geçecek. - İSTANBUL

Eşref Apak, Alanya, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:41 Kaynak: İHA
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