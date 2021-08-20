Kayseri'de Hulusi Akar Bulvarı'na yeni alternatif yol ekleniyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı'nın yükünü hafifletmek ve kesintisiz ulaşım sağlamak amacıyla, Eşref Bitlis Bulvarı'ndan Talas ilçesine alternatif bağlantı yolu ile alt geçit yapım çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı'ndaki Furkan Doğan Katlı Kavşağı'nda devam eden çalışmalara yeni bir proje daha eklendi.

Yapımı devam eden alt geçitleri tamamlayacak, Eşref Bitlis Bulvarı'ndan Talas istikametine gidecek araçların Hulusi Akar Bulvarı'ndan kesintisiz devam etmelerini sağlayacak projede çalışmalar başladı.

Bu kapsamda, yaklaşık 42 metre uzunluğunda 18 metre genişliğinde kapalı kesite sahip alt geçit ile yayaların yolun karşısına güvenli geçebilmesi için yine aynı tüp içerisinde yaya geçidi ve 2 asansör yapılması planlanıyor.

Yol yapım çalışmalarını denetleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduhn Büyükkılıç, bölgede 3 ayrı alt geçit çalışması yaptıklarını, yeni projenin ise kasım ayında tamamlanacağını aktardı.

Büyükkılıç, çalışmalar sırasında oluşan mağduriyetten dolayı vatandaşlardan özür diledi.