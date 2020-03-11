Eşref Hamamcıoğlu: "Anadolu deplasmanından uzun bir süre sonra zaferle döndük" - Son Dakika
Son Dakika Spor Eşref Hamamcıoğlu: 'Anadolu deplasmanından uzun bir süre sonra zaferle döndük' - Son Dakika Spor

Eşref Hamamcıoğlu: "Anadolu deplasmanından uzun bir süre sonra zaferle döndük"

6 saat önce

Galatasaray Lisesi'nde yapılan divan toplantısında Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Eşref Hamamcıoğlu:

Galatasaray Lisesi'nde yapılan divan toplantısında Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Futbol takımının son 3 aydaki başarılarına değinen Hamamcıoğlu, "Umarım bu başarı hepimizin desteği ile devam edecektir. Galatasaray'ın futbol takımı diğer branşlarda da temenni ettiğimiz şekilde başarısına yeni bir halka ekleyecektir" şeklinde konuştu.


Kadıköy'de alınan Fenerbahçe derbisi galibiyeti için konuşan Başkan Eşref Hamamcıoğlu, "Uzun zamandır şeytanın bacağını kıramamıştık. Anadolu deplasmanından uzun bir süre sonra zaferle döndük. Sevincimiz oldukça fazla. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Koronavirüs tehlikesinden dolayı divan toplantısın iptali için üyelerden telefon aldıklarını belirten Hamamcıoğlu, "İptali söz konusu olamazdı çünkü devlet otoritesinden bu tip toplantıların iptali ile ilgili bir telkin veya beyan gelmeden bizim Galatasaray Spor Kulübü olarak ilk iptal eden olmak, hoş karşılanmazdı diye düşündük. Bir kısım üye arayarak siz divan üyelerini uyarmamızı istediler. Buna da itibar etmedik.


Çünkü Galatasaray'ın özellikle divan üyeleri akil insandan olduğu için virüse karşı kendimizi nasıl koruyacağımızı bilebiliriz diye düşünüyorum. Bugün şu an itibariyle salonda 95 divan üyesi, 14 kulüp üyesi ve 19 basın mensubundan oluşması korumanın bilinçli bir şekilde yapıldığının güzel bir göstergesi" açıklamasında bulundu.

Galatasaray, Kadıköy, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:16 
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