Eşref Hamamcıoğlu: Anadolu yakasından uzun süre sonra zaferle döndük, sevincimiz oldukça fazla

"28 Mart'taki mali genel kurula yüksek katılım bekliyoruz"

"Futbol takımının başarıları moralimizi yükseltti"

Koronavirüs konusunda üyelerimiz uyarılarda bulundu"

Serhan TÜRK - Özgür KABAN/ İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 21 yıl sonra Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyet hakkında, "Uzun zamandır şeytanın bacağını kıramamıştık. Anadolu yakasından uzun bir süre sonra zaferle döndük. Sevincimiz oldukça fazla" dedi.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün mart ayı olağan divan kurulu toplantısında gündeme dair konular hakkında açıklamalarda bulundu.

28 Mart'ta yapılacak olağan mali genel kurulun nezaket ve zerafet içinde geçmesini temenni eden Eşref Hamamcıoğlu, "28 Mart'ta olağan mali genel kurulumuz var. Bu genel kurula tüm üyelerimizin katılım sağlaması kulübümüzün menfaatleri açısından önemlidir. En büyük temennimiz, bu genel kurulunun örf ve adetlerine yakışan nezakette ve zerafette geçmesi ve bunun için de olağanüstü gayret gösterilmesidir. Bunu yüksek katılım ile gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.

"FUTBOL TAKIMININ BAŞARILARI MORALİMİZİ YÜKSELTTİ"

Galatasaray futbol takımının başarılı bir 3 ay geçirdiğini belirten Eşref Hamamcıoğlu, "Ülkemiz 2020 yılına girdiğinden beri hepimizi üzen olaylar yaşıyoruz. Moralimizi düzelten ve hepimize moral veren profesyonel futbol takımımızın son üç ayda sergilemiş olduğu olağanüstü başarı. Umarım bu başarı hepimizin desteği ile devam edecektir. Galatasaray Spor Kulübü'nün futbol takımı diğer branşlarda da temenni ettiğimiz şekilde başarılarına yeni bir halka ekleyecektir" diye konuştu.

"ANADOLU YAKASINDAN UZUN SÜRE SONRA ZAFERLE DÖNDÜK"

Galatasaray'ın 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ederek seriyi sona erdirmesine de değinen Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Bu arada şu konudan da bahsetmek istiyorum. Uzun zamandır şeytanın bacağını kıramamıştık. Anadolu yakasından uzun bir süre sonra zaferle döndük. Sevincimiz oldukça fazla. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"KORONAVİRÜS KONUSUNDA ÜYELERİMİZ UYARILARDA BULUNDU"

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını hakkında da konuşan Hamamcıoğlu, "Koronavirüs ile ilgili birçok telefon ve talep geldi. Bunların bir kısmı bugünkü divan kurulunun iptali hakkında, bir kısmı başka yerde yapılması ile ilgiliydi. Hekim üyelerimiz ile aramızda konuşarak toplantının yapılması gerektiğini belirledik. Bu toplantının iptali söz konusu değildi. Devlet otoritesinden bu tip toplantıların iptali konusunda telkin veya beyan gelmeden bizim bunu Galatasaray Spor Kulübü olarak gerçekleştirmemiz hoş karşılanmazdı, panik yaratırdı. Bir kısım üyeler bizi arayarak uyarılarda bulundu. Bunları dinledik ama itibar etmedik çünkü Galatasaray'ın divan üyeleri akil insanlar olduğu için virüse karşı kendimizi nasıl koruyacağımızı bilebiliriz diye düşündük" ifadelerini kullandı.

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Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamaları