Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor - Son Dakika

Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor

24.05.2021 17:02

Galatasaray'da başkan adaylarından olan Eşref Hamamcıoğlu, yaklaşan seçimlerden önce sarı-kırmızılı camiayla ilgili açıklamalar yaptı. Hamamcıoğlu, mevcut başkan Mustafa Cengiz'in basın toplantısında sert sözler söylediği Fatih Terim'e sahip çıkarken; Arda için ise, "Bu kulüp Arda Turan ile çalışmamalı. Galatasaray'ın olmazsa olmaz değerleri var" dedi. Abdurrahim Albayrak'la da yola devam etmeyeceğini söyleyen Hamamcıoğlu, "Bugün kulübün içinde düştüğü mali sıkıntıların sebebi o" dedi.

Galatasaray'da seçim heyecanı her geçen gün artarken adaylardan Eşref Hamamcıoğlu, Sözcü'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seçimi kazanması halinde sarı-kırmızılı kulübün nasıl bir yol haritası izleyeceğini söyleyen Hamamcıoğlu, Fatih Terim ve Arda'nın da takımdaki geleceğine ilişkin neler düşündüğünü aktardı.

Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"BAŞKASI OLSAYDI ÇOKTAN GİTMİŞTİ"

"Kaçan şampiyonluğun sorumlusu yönetim ve başkandır. Teknik direktörünüz Fatih Terim ise tartışmaları basın önünde ve sosyal medya aracılığıyla yapamazsınız. Motivasyon açısından Terim ve ekibi 1-0 geride başlamıştır. Fatih Terim'in yerine başkası olsaydı, çoktan bırakıp gitmişti. 8 puan fark varken başka takımlar hoca gönderiyordu. Buna rağmen averajla kaçırdı şampiyonluğu Galatasaray. Kimse inanmıyordu. Densizlikler olmasaydı bunlar başımıza gelmezdi. Fatih Terim, Galatasaray'ın futbol aklıdır. Bir semboldür. O kadar büyük bir olgunluğa erişti ki 'Daha üst mevkilerde de görev almalıdır' demiştim. Arkasında duruyorum.

"TERİM İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

'Terim ile çalışırım veya çalışmam' diye kimseye bir şey demedim. Konuşuruz. Birlikte ne yaparız? Ne öneriyorsun? Destek verecektir. Sezon bitti ve söylemesi gerekeni söyleyerek pimi çekip bıraktı. Terim ile devam etmek istiyorum. Ama 'Ben dinlenmek istiyorum' derse burası Galatasaray. Elbette B planımız olacak. Gönlümden geçen, önce yapılamayan mali genel kurul yapılsın. Arkasından seçim yapılsın. Bir hesap versinler. Yeni alınmış üyeler var. Üyelikleri onaylanmadı. Şimdi oy kullanacaklar. Tüzüğe aykırı.

"VAADİMİZ KUCAKLAŞMAK"

Yönetimden adaylar çıkacağı söyleniyor. Bunlar girdi ve seçimi kazandı. Sonra mali genel kurul yapılacak. O kişi ibra olmadı. Buyurun size yeni kriz. Ne olacak o zaman? İbra olmayacaklarından yüzde 99 eminim. Kimseye hayal satmayacağız. Ciddi, dirayetli bir yönetim ve Galatasaray'a yakışır bir temsil lazım. Kulübü 15 kişiyle yönetemezsiniz. 40 kişi de yetmez. Ekibimizde, gelecek yönetimlerin başkanı olacak isimler var. 2 milyar 100 milyon lira borç var. "Kapatacağız" diye bir şey vaat edemeyiz. Kimse yapamaz. Vaadimiz kucaklaşmak.

"ARDA TURAN İLE ÇALIŞILMAMALI"

Galatasaray'ın en büyük eksikliği kurumsal iletişim. Siz federasyona yetkili temsilciler göndermek zorundasınız. İlişkiyi ikinci başkan nezdinde götürmeye çalışıyorsunuz. Bu da ahbap-çavuş ilişkisine dönüyor. Günah keçisi olarak stat müdürünün başını yakıyorsunuz. Arkadaşımızın raporları varken Belhanda söyledi diye Murat Ersoy'u yediler. Bu kulüp Arda Turan ile çalışmamalı. Galatasaray'ın olmazsa olmaz değerleri var. Buna her konuda uygun futbolcular olması lazım.

"HER BAŞARISIZLIKTAN SONRA DEMEÇ VERİYORLAR"

Şampiyon oldular. Önceki başkana (Dursun Özbek) ayıp ettiler. Onun payı, onun hakkıydı. Galatasaray'da birlik beraberlik budur. Ben olsam ve mayısta kazansaydık, kupayı Mustafa Cengiz'e kaldırtırdım. Bunlar bir önceki yönetimin kurduğu mirasa oturdular. Bütün sezon ter döktüler. İstikrarlı bir yönetim kurdular. Hocaları başarılı. Beşiktaş'ı tabii ki tebrik etmek lazım. Gönüllerince kutlasınlar. Herkesle ilişkim 100'den başlar. Fenerbahçe ile son derece dostane ilişkiler içinde olabiliriz. Umarım onlar da 100'de kalmak için çaba sarf ederler. Her başarısızlıktan sonra demeç veriyorlar, doğru. Herkesin bir beslenme türü var bu hayatta. Onlar da bundan besleniyor. Ben polemiğe girmem.

"ALBAYRAK 500 MİLYON TL VERSİN"

Abdurrahim Albayrak ile asla çalışmam. Bugün kulübün içinde düştüğü mali sıkıntıların sebebi. İki transfer yaptı. Diagne ve Falcao 50 milyon Euro. 500 milyon lira yapar. 'I Love You Falcao' 50 miyon zarar ettirdi. Albayrak bugün 'Galatasaray'ın başına gelecek adayın cebinde 300 milyon olması lazım' diyor. Versin 500 milyon şimdi; sıkıntı filan kalmaz! Onun transferleri bunlar."

Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor

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Son Dakika Spor Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor - Son Dakika Spor


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