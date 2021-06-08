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Eşref Hamamcıoğlu: Biz ne hayal satarız ne de kulübü sattırırız - Son Dakika

Eşref Hamamcıoğlu: Biz ne hayal satarız ne de kulübü sattırırız

08.06.2021 15:14
Eşref Hamamcıoğlu: Biz ne hayal satarız ne de kulübü sattırırız, System.String[]

"Ne 100 milyon Dolar para bulduk diyoruz ne de yıldızlar uçakta geliyor popülizmi yapıyoruz""İlk geldiğimizde Fatih hocayı davet edeceğiz""Galatasaray'ın dinamiklerini bilmezseniz, bunlar dinamit olur ve patlar"OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Başkanı Adayı Eşref Hamamcıoğlu, "Biz...

"Ne 100 milyon Dolar para bulduk diyoruz ne de yıldızlar uçakta geliyor popülizmi yapıyoruz"

"İlk geldiğimizde Fatih hocayı davet edeceğiz"

"Galatasaray'ın dinamiklerini bilmezseniz, bunlar dinamit olur ve patlar"OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Başkanı Adayı Eşref Hamamcıoğlu, "Biz ne hayal satarız ne de kulübü sattırırız. Ne 100 milyon Dolar para bulduk diyoruz ne de yıldızlar uçakta geliyor popülizmi yapıyoruz. 20'sinde ilk geldiğimizde Fatih hocayı davet edeceğiz. Asgari müştereklerde birleşirsek, kendisiyle devam etme ya da yeniden başlama arzumuz vardır. Eğer anlaşmazsak B planımız tabii ki var" dedi.Sarı-kırmızılı kulüpte başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Maslak Atlı Spor Kulübü Galatasaray Binicilik Tesisleri'nde düzenlediği toplantısında seçim öncesi açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın mevcut durumu, başkanlığa neden aday olduğu ve projeleri ile ilgili konuşan Eşref Hamamcıoğlu, 19 Haziran'da yapılacak seçimler için çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Hamamcıoğlu, "Bildiğiniz gibi ekip arkadaşlarımla birlikte Galatasaray'ın yönetimine talibiz ve bu konuda çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Ayın 19'unda Galatasaray için tarihi bir seçim var. Neden tarihi, çünkü bu adaylar arasındaki seçimden ziyade Galatasaray'ın düzlüğe çıkması ve bir zihniyetle mücadele etmesi için hayati bir önem taşımaktadır. Galatasaray bir değerler bütünüdür. Bizim camiamızı rakiplerimizden farklı kılan tüm fikir ayrılıklarının bir fikir olarak nitelendirilmesi ve bu zenginlikten de ortak akıl çıkartarak yönetimlerin bundan faydalanmasıydı. Ancak son zamanlarda çok önem verdiğimiz bu değerler müthiş bir erozyona uğradı. Birlik ve beraberlik kalmadı. Sevgi ve saygı ortamı tamamen iptal edildi. İnsanlar gruplara ayrıldı ve ötekileştirildi.  Galatasaray'da şeffaf iletişim, sürdürülebilir kurumsal prensipler yeller altına alındı. Tüm bunların sonucunda dengesiz mali yapı, ekonomik biat ve çıkar çatışmaları Galatasaray'ın bütün fabrika ayarlarını bozmuştur. Buna itirazımız var. Buradan hareketle Galatasaray'ın yeniden mali, idari ve sportif olarak yönetilebilmesi için ciddi ve dirayetli bir yönetime ihtiyacı var. Popülist yaklaşımlar Galatasaray'ımızı kötü bir duruma getirmiştir. Artık Galatasaray'da har vurup harman savurmak, ben yaptım oldu, hesap vermeme dönemi kapanmalıdır. Şimdi tüm katmanlarıyla kucaklaşarak, tüm paydaşlarını işin içine sokarak, ortak akıldan faydalanarak uyuyan devi uyandırma zamanıdır. Galatasaray'da verimlilik, genel kurula, iradesine kulak verme zamanıdır. Bu zamana kadar yapılan aksi davranışlara itirazımız var. Galatasaray değerini kimse ayaklar altına alamaz. Bir sürü proje geliştirdik. Bu projelerin hepsi gerçekçilik ve ayakları yere basmayı yansıtıyor. Biz ne hayal satarız ne de kulübü sattırırız. Böyle düşünenlere, bu amaçla aday olanlara, bu zamana kadar kulübü uçuruma sürükleyenlere, itirazımız var. Galatasaraylılar, gerçekleri mutlaka anlamalılar. Galatasaray'ın 2 milyar 100 milyon borcu var. 612 milyon faaliyet zararı var. Kulüple, Sportif A.Ş. arasındaki dengesizlik, Sportif A.Ş.'nin 1 milyar 342 milyon alacağına kadar geldi. Galatasaray 116 yıllık bir kulüp. Bu 116 yılın 113'ünde 1 milyarlık borç birikmişken, son 3 yılda 2 milyar 100 milyona çıktı. Yani 113 yılda yapılan borç miktarı, son 3 yılda iki mislinden fazla oldu. Galatasaraylıların değerlerine sahip çıkma zamanı. Seçimdeki tercihlerimiz arkadaş, kardeş ilişkisine göre değil, Galatasaray'ın sürdürülebilir olması için çalışma zamanı" ifadelerini kullandı."NE 100 MİLYON DOLAR PARA BULDUK DİYORUZ NE DE YILDIZLAR UÇAKTA GELİYOR POPÜLİZMİ YAPIYORUZ"Seçilmeleri halinde sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştireceklerini bildiren Hamamcıoğlu, tecrübeli teknik adamın tekliflerini kabul etmemesi halinde B planlarının da hazır olduğunu vurguladı. Hamamcıoğlu, "Galatasaray hayati bir seçime hazırlanıyor. En ön planda olan futbol olduğu için de bu hayati seçim futbola indirgenmek zorunda kalıyor. Galatasaray hiçbir zaman bu kadar kaotik bir durumda bırakılmamıştı. Seçimin bu tarihe kalması, genel kurullar yapılmadan seçim kararı alınması Galatasaray'ı çıkmazın içine götürüyor. Biz yönetime geldiğimiz zaman aşağı yukarı neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Her ne kadar şu andaki yönetim şeffaf olarak bilgileri paylaşmıyor olsa da içinde bulunulan duruma ve bilgilere en yakın olan biziz. 19'unda seçim olacak. Kısmet olur da genel kurulun teveccühü ile göreve geldiğimi zaman ilk karşılaşacağımız konu bu. Galatasaray'da hiçbir şey çözümsüz, çaresiz kalmaz. Bizim kendi aramızda aldığımız karar, önce Fatih hocaya müracaat etmek. İyi Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Sözleşmesinin bittiğini o da biz de yeni öğrendik. 50 bin kişi önünde 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sonra Fatih hoca da öğreniyor ki sözleşmesi bitiyor. Biz de şaşıranlar arasındayız. Daha fazla şaşırmamak için bunlara engel olmak lazım. O bakımdan Fatih hocayı davet edeceğiz. Vizyonumuzu paylaşacağız kendisiyle. Oturup, konuşup, tartışacağız. Asgari müştereklerde birleşirsek, kendisiyle devam etme ya da yeniden başlama arzumuz vardır. Eğer anlaşmazsak B planımız tabii ki var. En kötü ihtimalle Galatasaray'ın bir spor akademisi, altyapısı, hocaları var. Bunlarla ilk turu geçmek üzere sahaya çıkılacaktır. Başka da bir çare yok. 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Biz gerçekçi ve ayakları yere basan bir ekibiz. Ne 100 milyon Dolar para bulduk diyoruz ne de yıldızlar uçakta geliyor popülizmi yapıyoruz. Yapamazsınız zaten. 20'sinde ilk geldiğimizde ilk planımız Fatih Terim ile konuşma zeminini yaratmak olacak" şeklinde konuştu."GALATASARAY'IN DİNAMİKLERİNİ BİLMEZSENİZ, BUNLAR DİNAMİT OLUR VE PATLAR"

Galatasaray'da sevgi saygı ortamının oluşması gerektiğini, son 3 yılda bunun atlandığını belirten Hamamcıoğlu, "Galatasaray'da fikir ayrılıkları her zaman vardır. Ancak bu ayrılıklar her zaman lehine evrilmiştir. Son 3 yılda fikir ayrılıkları, ötekileştirmeye sebebiyet verdi. Farklı düşünceler, eleştiriler, disiplin kuruluna sevkle sonuçlandı. Bunun değişmesi, hoşgörünün tekrardan gelmesi lazım. Galatasaray'da en büyük irade genel kuruldadır. Genel kurul ne derse o olur. Genel kurulun iradesine rağmen çözümleri mahkeme koridorlarında aramak Galatasaray'a yakışmaz. Sizi seçen genel kurula 'siz köfteler' derseniz, 'vesayet organı' derseniz, kürsüden sizi seçen değerli üyelere Ziya Paşa'nın beyiti ile hakaret ederseniz, bunlar kabul görmez. Buna itiraz etmek muhalefet değil, Galatasaray'ı fabrika ayarlarına çevirmektir. O bakımdan Galatasaray'ın tecrübe sahibi olan kişilerin yönetiminde olması esastır. Şu andaki yönetimin en büyük eksikliği Galatasaray'ı hiç bilmemeleridir. Nitekim Başkan kendisi de itiraf etti, 'Biz kapının önünden geçerken, kapı açıldı bizi birisi içeri itti' dedi. Bu şekilde gelirseniz, Galatasaray'ın dinamiklerini bilmiyorsunuz. Değerler nedir? Galatasaray'ın dinamiklerini bilmezseniz, bunlar dinamit olur ve patlar. Şu anda bununla karşılaşıyor. Galatasaray'da sevgi, saygı ortamında kucaklaşmak lazım. Uyuyan devi uyandırmak lazım. Hiç kimse Galatasaray'ın çeşitli koltuklarını, menfaat karşılığı peşkeş çekemez. Galatasaray'ın seçimlerine hiç kimsenin gölgesinin düşmemesi lazım. Ne kendilerinin ne vekillerini. Galatasaray bugüne kadar çok çekti. Bizim buna itirazımız var. Galatasaraylıların buna sahip çıkması lazım" dedi.

Eşref Hamamcıoğlu: Biz ne hayal satarız ne de kulübü sattırırız
Eşref Hamamcıoğlu: Biz ne hayal satarız ne de kulübü sattırırız
Eşref Hamamcıoğlu: Biz ne hayal satarız ne de kulübü sattırırız

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray, dolar, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eşref Hamamcıoğlu: Biz ne hayal satarız ne de kulübü sattırırız - Son Dakika Spor


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