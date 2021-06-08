- Eşref Hamamcıoğlu: "Bu seçimlerin en büyük favorisiyiz"

Galatasaray Başkan Aday Eşref Hamamcıoğlu:

??"Kemerburgaz ve Florya olması şart olan bir konu"

"Galatasaray'da sevgi, saygı ortamı etrafında kucaklaşmak, uyuyan devi uyandırmak lazım"

?"Önce Fatih Hoca'ya müracaat edeceğiz"

İSTANBUL - Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, seçimlerin en büyük favorisinin kendileri olduğunu söyledi. Teknik Direktör konusunda ilk olarak Fatih Terim'le konuşacaklarını belirten Hamamcıoğlu, Kemerburgaz ve Florya'nın olması şart bir konu olduğunu vurguladı.

Galatasaray Başkan Aday Eşref Hamamcıoğlu, Maslak'ta bulunan Galatasaray Atlı Spor Kulübü'nde basın mensuplarıyla buluştu. Arkadaşlarıyla birlikte yönetime talip olduklarını belirten Hamamcıoğlu, "Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayın 19'unda Galatasaray için tarihi bir seçim var. Neden tarihi bir seçim var. Çünkü bu seçim adaylar arasındaki bir seçimden ziyade Galatasaray'ın yüzlüğe çıkması için ve bir zihniyetle mücadele etmesi için hayati bir önem taşımaktadır. Galatasaray değerler bütünüdür. Bu zamana kadar rakiplerinden farklı kılan bizim camiamızı, tüm fikir ayrılıklarının bir zenginlik olarak nitelendirilmesi ve bu zenginlikten de ortak akıl çıkartarak, yönetimlerin bundan faydalanmasıydı. Ancak son zamanlarda görüyoruz ki çok önem verdiğimiz bu değerler müthiş bir erozyona uğradı. Birlik ve beraberlik kalmadı, sevgi saygı ortamı iptal edildi, insanlar gruplara ayrıldı, ötekileştirildi. İşte buna itirazımız var. Galatasaray'da şeffaf iletişim, ilkeli ve sürdürülebilir kurumsal prensipler yer altına alındı. İşte buna itirazımız var. Bütün bunların sonucunda, dengesiz mali yapı, çıkar çatışmaları Galatasaray'ın bütün fabrika ayarlarını bozmuştur. Buradan hareketle Galatasarayımızın yeniden mali, idari ve sportif olarak yönetilebilmesi için mutlaka ciddiyetli ve dirayetli bir yönetime ihtiyaç var. Popülist yaklaşımlar Galatasarayımızı maalesef çok kötü bir duruma getirmiştir. Galatasaray'da har vurup, harman savurmak, ben yaptım oldu, hesap vermemek dönemi kapanmalıdır. Galatasaray'da şimdi tüm katmanları kucaklaşarak, tüm paydaşlarını işin içine sokarak ortak akıldan faydalanarak uyuyan devi uyandırma zamanıdır. Galatasaray'da şimdi verimlilik zamanı. Galatasaray'da kendisini seçen genel kurula saygı duyma zamanı. Genel kurul iradesine kulak verme zamanı. Bu zamana kadar yapılan aksi davranışlara itirazımız var. Galatasaray layık olduğu şekilde kurumsal olarak temsil edilmelidir. Marka değeri korunmalıdır. Bir sürü proje geliştirdik. Bu projelerin hepsi ekibimizin en büyük özelliği olan gerçekçilik ve ayakları yere basmayı yansıtıyor. Biz ne hayal satarız ne kulübü sattırırız. Böyle düşünenlere bu amaçla göreve talip olanlara, bu zamana kadar kulübü bu şekilde uçuruma sürükleyenlere itirazımız var. Galatasaraylılar gerçekleri mutlaka artık anlamalılar. Galatasaray'ın 2 milyar 100 milyon TL borcu var. 612 milyon TL faaliyet zararı var. Kulüple, Sportif AŞ arasındaki mali dengesizlik sportif AŞ'nin 1 milyon 342 milyon TL alacağına kadar geldi. Galatasaray 116 yıllık kulüptür. Borç birikmişken, son üç yılda bu borç 2 milyar 100 milyona çıktı. Şimdi Galatasaraylıların değerlerine sahip çıkma zamanı. Onun için tüm paydaşlarımız kucaklaşmalı, artık arkadaş, kardeş ilişkisine göre değil seçimdeki tercihlerimiz, mutlaka ki Galatasarayımızın sürdürülebilir olması için çalışma zamanı" diye konuştu.

"Önce Fatih Hoca'ya müracaat edeceğiz"

Galatasaray'ın çok hayati bir seçime hazırlandığını dile getiren Eşref Hamamcıoğlu, "İster istemez ön planda olan futbol olduğu için de bu hayati seçim futbola indirgenmek zorunda kalıyor. Hiçbir zaman bu kadar kaotik bir durumda bırakılmamıştır. İtirazımız olan da zaten bu. Seçimin bu tarihe kalması, genel kurullar yapılmadan seçim tarihi kararının alınması, Galatasaray'ı bir aşamada çıkmazın içine götürüyor. Biz yönetime geldiğimiz zaman aşağı yukarı neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Her ne kadar şu anda yönetim şeffaf olarak bilgileri paylaşmıyorsa da en yakın olan biziz diye bu bilgileri ve içinde bulunan duruma. Evet 19'da seçim olacak. Kısmet olur da genel kurulumuzun teveccühüyle göreve geldiğimiz zaman ilk karşılaşacağımız konu bu. Galatasaray'da daha önce de söylediğim gibi hiç çözümsüz kalmaz, çaresiz de kalmaz. Bizim kendi aralarımızda aldığımız kararda, önce Fatih Hoca'ya müracaat etmek. İyi Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Sözleşmesinin bittiğini o da yeni öğrendi. Biz de yeni öğrendik. Biliyorsunuz 50 bin kişi önünde 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sonra Fatih Hoca'da öğrenmiş sözleşmesi bitiyor, şaşırdı. Biz de o şaşıranlar arasındayız. O bakımdan Fatih Hocayı davet edeceğiz. Kendisiyle devam etme, yeniden başlama arzumuz vardır. Eğer anlaşamazsak B planımızı elbette ki var. Ama en kötü ihtimalle, Galatasaray'ın bir spor akademisi var, altyapısı var, hocalarımız var. Bunlarla ilk turu geçmek üzere mücadele etmek üzere sahaya çıkılacaktır. Başka da bir çare yok. Çünkü dediğiniz gibi 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Biz gerçekçi ve ayakları yere basan bir ekibiz. Ne 100 milyon Dolar para bulduk diyoruz ne de işte uçakla geliyorlar diyoruz. Böyle bir transfer yapmıyoruz, yapamazsınız zaten. Bankalar Birliği izin vermiyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da rekabet veya muhalefet olmadığını, farklı fikirler ve yarışma olduğunu aktaran Hamamcıoğlu, "Dolayısıyla Galatasaray'a yakışan da rekabetin husumete dönmemesidir. Çünkü rekabette rakipler vardı, husumetler vardır. Bizimle beraber yarışan arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımızdır. Hepsine gayet iyi tanırım. Listelerine çok değerli kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Ama Galatasaray'ın gerçeklerine en çok hakim olan ve çok vakit ayırabilecek olan Galatasaray'da aldığı görevler bakımından liyakate sahip olan, Galatasaray'ın dinamiklerini bilen ve her şeyden önemlisi son 3 yılda Galatasaray'a hakim olan zihniyetle en çok mücadele eden kişiler ben ve ekip arkadaşlarım. O bakımdan biz genel kurulun teveccühüne en çok ihtimali olan grup olarak görüyoruz kendimizi. Diğer adaylara da bu vesileyle başarılar diliyorum. Onlara çok değerli arkadaşlarımız için. Hiçbirini farklı bir rakip olarak görmüyorum" dedi.

"Hoşgörünün tekrar gelmesi lazım"

Galatasaray'da fikir ayrılıklarının en büyük zenginlik olduğunu söyleyen Hamamcıoğlu, "Son üç yılda nelerle karşılaştık? Fikir ayrılıkları hep ötekileştirmeye sebebiyet verdi. Farklı düşünceler, farklı eleştiriler disiplin kuruluna sevkle sonuçlandı. Biz bunun değişmesi lazım. Hoşgörünün tekrar gelmesi lazım. Galatasaray'da en büyük irade genel kuruldur. Genel kurul ne derse o olur. Genel kurulun iradesine rağmen, çözümleri mahkeme koridorlarında aramak, Galatasaray'a yakışmaz. Genel kurula, siz köfte derseniz, divan kurulu kürsüsünden sizi seçen değerli üyelere bir Ziya Paşa'nın beyitiyle hakaret ederseniz bunlar kabul görmez. Bunu itiraz etmek muhalefet değildir. Galatasaray'ı fabrika ayarlarına çevirmektir. O bakımdan Galatasaray'ın tecrübe sahibi olan kişilerin yönetimde olması esas. Şu anda yönetimin en büyük eksikliği Galatasaray'ı hiç bilmemeleri. Galatasaray'da sevgi, saygı ortamın tarafında kucaklaşmak lazım. Uyuyan devi uyandırmak lazım" açıklamasında bulundu.

"Kemerburgaz ve Florya olması şart olan bir konu"

Projeler hakkında bilgiler veren Eşref Hamamcıoğlu, "Kemerburgaz ve Florya artık proje olmaktan çıktı. Adaylar projeler olarak sunuyor ama proje değil olması şart olan bir konu. Galatasaray kendisine ait olan 22 dönümlük araziden çıkmalı ve Kemerburgaz'a taşınmalıdır. Hiç şeyi yok. Başka alternatifi yok. Fakat bu taşınma yavaş yavaş olmak zorunda. Galatasaray Florya'dan çıktığı zaman bunu bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şeklinde değerlendirecektir. Öncelikle Emlak Konut AŞ ile konuşmayı planlıyoruz. Olmazsa muhtemel müteahhitle genel kuruldan onay aldıktan sonra bunu değerlendiririz. Kemerburgaz öncelikle futbol üssü olacak. Altyapı tesislerinin de olması planlandı. Bir spor hastanesi olmasını planlıyoruz. Üçüncü kişilere de hizmet verebilsin, kulübün dışında. Çünkü buna ihtiyaç var. Bununla ilgili olarak sağlık konusunda yatırım yapan firmalarla görüşmelerimiz. Yap işlet devlet modeli şeklinde olabilir. Bir de spor konaklama tesisi planlıyoruz burada. Genel kuruldan onayı aldıktan sonra projenin bitirilmesi süresi 30 ay. Bunu üstlenecek müteahhit sponsor olarak. Kendisi bize sözü verdi. Ada konusuna gelecek olursak. Ada biliyorsunuz hukuksal bir çıkmazın içinde. Galatasaray Adası'nın hukuksal olarak çözümünü beklersek bizim ömrümüz yetmez herhalde. O bakımdan da bunu son iki senedir de önerdiğim gibi mutlaka uzlaşmacı bir ekiple müzakere yolunda çözmeyi planladık. Bununla ilgili olarak da hemen başlayacağız. Karşı taraftan da bu konuda bir olumlu sinyal aldık. Mecidiyeköy'deki arazimiz adı otel ortaya kaldı, otel olmadı. Genel kurulumuzun yetki vermesi halinde burayı değerlendirmeyi düşünüyoruz. Oranın 21 ile 24 milyon Dolar arasında bir değeri olduğu söyleniyor. Bunu da göz önüne alarak en iyi şekilde değerlendirip kulübe kazandırmak istiyoruz. Spor salonu biliyorsunuz stadın üstünün kapanmamasıyla ilgili bir takas sonucunda yapılmıştı. Oradaki proje spor salonu, 15 bin kişilik. Euroleague standartlarına uygun bir spor salonu yapmasını planlıyoruz. Bunu da sponsoruyla görüştük" ifadelerini kullandı.

Seçimde rakamlarda öngörü yapmanın zor olduğunu belirten Eşref Hamamcıoğlu, "5 aday var. Biz Genel kurulu üyeleriyle ve Galatasaray'ın menfaatleri için teması içindeyiz. Şu anda büyük bir teveccüh var. Bütün adaylarımız değerli olmakla beraber bu seçimlerin en büyük favorisiyiz. Yüzde vermek zor. Sadece katılımın 4500-5000 civarında olur diye tahmin ediyoruz. Yüzde 51'de biz alırız" diyerek sözlerini tamamladı.