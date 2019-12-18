Eşref Hamamcıoğlu: "Bunun altından hiç kimse kalkamaz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşref Hamamcıoğlu: 'Bunun altından hiç kimse kalkamaz' - Son Dakika

Eşref Hamamcıoğlu: "Bunun altından hiç kimse kalkamaz"

6 saat önce

Galatasaray Spor Kulübü Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe yöneticilerinin buluştuğu iddialarına, "Katılımcıları ve sonrasında katılanları bizzat gördüm. Buna ciddi tepki vermek lazım.

Eşref Hamamcıoğlu:

Galatasaray Spor Kulübü Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe yöneticilerinin buluştuğu iddialarına, "Katılımcıları ve sonrasında katılanları bizzat gördüm. Buna ciddi tepki vermek lazım. Eğer TFF Başkanı, MHK Başkanı özel bir ortamda bir araya geliyorsa Türk spor camiası ve kulüpleri hakkında kararlar alıyorsa bundan sonraki maçlarda yaşanabilecek hakem hataları, hata olmaktan ziyade kurgulanmış bir komploya ve suça dönecektir. Bunun altından hiç kimse kalkamaz" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Aralık Ayı Olağan Divan Toplantısı'nda Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu gündemdeki konularla alakalı açıklamalarda bulundu. Basında çıkan TFF ile Fenerbahçe yöneticilerinin buluşması haberleriyle ilgili konuşan Hamamcoğlu, "TFF Başkanı, MHK Başkanı ve Fenerbahçeli üyelerin özel ortamda yaptıkları bir toplantı var. Bu toplantı ses getirdi. Katılımcıları ve sonrasında katılanları bizzat gördüm, oradaydım. Hepsini gördüm. Herkes, herkesin arkadaşı olabilir. Fakat buna ciddi tepki vermek lazım. Çünkü kurumsal tepki çok önemli. İçeriği kadar zamanlama daha önemli. Eğer TFF Başkanı, MHK Başkanı özel bir ortamda bir araya geliyorsa Türk spor camiası ve kulüpleri hakkında kararlar alıyorsa bundan sonraki maçlarda yaşanabilecek hakem hataları, hata olmaktan ziyade kurgulanmış bir komploya ve suça dönecektir. Bunun altından hiç kimse kalkamaz. 'Özel konuştuk' diye olacak bir iş değil. Türk futbol kamuoyunu bu şekilde yönlendirmeye çalışıyorlarsa öncelikle emeğe, camialara haksızlık vardır. Bu insanlar meydanı boş buldukları için yapıyorlardır diye düşünüyorum. Bu vesile ile TFF yönetim kurulu üyelerini, özellikle Galatasaray'ı temsil edenleri tepki vermeye çağırıyorum. Galatasaray bu tür oyunlarla engellenemez" diye konuştu.

"FATİH TERİM DIŞARIDAN BİR İNSAN DEĞİLDİR"

Futbol takımının şanssız bir dönemden geçtiğini ifade eden Hamamcıoğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde ümit eden sonuçlar almadık. Süper Lig'e döndük. Ligde iyi sonuçlar alamadık. Sıralamada yarışın içinde olduğumuz aşikardır. Bize düşen bu işten sorumlu teknik direktör ve teknik yönetimin arkasında durmaya devam etmek. Bu başarı olması için teknik direktörümüz aynı zamanda divan kurulu üyemiz olan Fatih Terim ve arkadaşlarına asıl işlerini yapmak için ortamı oluşturmak bizlerin işidir. Burada desteğimiz ve güvenimiz devam etmeli. Fatih Terim dışarıdan bir insan değildir. Başka işlerle meşgul olmak zorunda bırakılmamalıdır" diye konuştu.

"TFF YETKİLİLERİNİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"

Tuzlaspor maçında yaşanan olaylar hakkında da konuşan Eşref Hamamcıoğlu, "Tuzlaspor maçında nahoş olaylar yaşandı. Ülkede kadına şiddet var. Bütün camialar, sivil toplum örgütleri buna karşı çıkıyor. Maçtan sonra profesyonel kadın çalışanımız, Tuzlaspor yöneticilerinin fiziki müdahalesine maruz kalıyordu. Hiç kimse bir kadına parmak sallayıp, el kaldıramaz. Bunun karşısında topyekün durulması lazım. Buna da kurumsal tepki gösterilmesi gerekir. Burada TFF yetkililerini göreve çağırıyorum. Takip edilip, gereği yapılmalıdır. Çalışanımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Hamamcıoğlu, ayrıca Florya arazinin geri alınmasıyla ilgili haberleri basın aracılığıyla öğrendikleri için tepki verdi.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
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