Eşref Hamamcıoğlu: Fatih Terim, başka işlerle uğraşmak zorunda bırakılmamalı

"Bu toplantıyı gerçekleştirenler bunun hesabını vermelidir"

"Fatih Terim, bu camianın bir ismidir"

"Florya arazisi anlaşması hakkında bilgilendirmeyi basından değil yönetimden duymak isterdim"

Özgür KABAN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Fatih Terim hem teknik direktörümüz ve hem de divan üyemizdir, bu camiadan biridir, başka işlerle uğraşmak zorundan bırakılmamalıdır" dedi.

"FATİH TERİM, BU CAMİANIN BİR İSMİDİR"

Galatasaray'ın hale ligde yarışın içinde olduğu belirten Hamamcıoğlu, "Ligde sıralamaya bakacak olursak 3 puanlı bir sistemde yarışın içinde olduğumuz aşikardır. Medya ve başka camialar bu konuda manipülasyon yapmasına rağmen gerçek ortadadır. Burada yapmamız gereken teknik heyet ve direktörümüze destek verilmelidir ancak Sayın Fatih Terim ve teknik heyetin asıl işlerine odaklanmaları için ortamın hazırlanması gerekmektedir ve bunu sağlamakta bizlerin ve yönetimin görevidir. Fatih Terim hem teknik direktörümüz ve hem de divan üyemizdir, bu camiadan biridir, başka işlerle uğraşmak zorundan bırakılmamalıdır. Dün akşam Tuzlaspor maçında yaşanan nahoş olaylar yaşandı. Türkiye'de kadına şiddet var biliyorsunuz, bir Tuzla yöneticisinin bir kadın yöneticimize fiziki müdahale ile bulunduğu kameralarda görülüyor. Buna kurumsal tepki gösterilmesi gerekir. Ben Türkiye Futbol Federasyonu disiplin kurulunu göreve davet ediyorum. Kim yaptıysa bunun cezasız kalmaması lazım. Kadın yöneticimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

"FLORYA ARAZİSİ ANLAŞMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYİ BASINDAN DEĞİL YÖNETİMDEN DUYMAK İSTERDİM"

Florya arazisi hakkında yapılan anlaşmayı basından duymamaları gerektiğini belirten Hamamcıoğlu, "Florya arazisi anlaşması konusunda Galatasaray'ın örf adetleri çerçevesinde nezaket kuralları içinde komitenin divana bilgilendirme yapmasını beklerdim. Bu bilgileri basından değil de sizlerin talepleri ile bilgilenmek en doğal hakkımızdır. Yönetim kurulunun bunun böyle yapması gerektiğini bildiriyorum. Bizde Florya sürecini basından takip ettik" dedi.