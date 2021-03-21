Eşref Hamamcıoğlu'ndan Galatasaray başkanlığına adaylık açıklaması: "Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde bu görevden...

Eşref Hamamcıoğlu'ndan Galatasaray başkanlığına adaylık açıklaması: "Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde bu görevden kaçınmayacağımı ve bu konuda çalışmalar, projeler içinde olduğumu da beyan etmek istiyorum.

Eşref Hamamcıoğlu'ndan Galatasaray başkanlığına adaylık açıklaması: "Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde bu görevden kaçınmayacağımı ve bu konuda çalışmalar, projeler içinde olduğumu da beyan etmek istiyorum." - İSTANBUL

Galatasaray, Spor, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Spor › Eşref Hamamcıoğlu'ndan Galatasaray başkanlığına adaylık açıklaması: 'Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde bu görevden... - Son Dakika Spor

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