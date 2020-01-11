Eşref Hamamcıoğlu: "Rakip kulüplerden biri bize çelme takmaya çalışıyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Eşref Hamamcıoğlu: 'Rakip kulüplerden biri bize çelme takmaya çalışıyor' - Son Dakika Spor

Eşref Hamamcıoğlu: "Rakip kulüplerden biri bize çelme takmaya çalışıyor"

6 saat önce

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, ocak ayı divan kurulu toplantısında kulübün gündeminde yer alan konularla ilgili konuştu.

Eşref Hamamcıoğlu:

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, ocak ayı divan kurulu toplantısında kulübün gündeminde yer alan konularla ilgili konuştu.


Son zamanlarda kulübü ilgilendiren enteresan gelişmeler olduğunu belirten Hamamcıoğlu, "Bunlardan biri rakip kulüplerden birinin ısrar bizim limit artışlarımızı kendilerine malzeme yapmaları ve bu konuda bize çelme takma çalışmaları, niyetleri çok açık. Bunun nedenini anlayabilmekle beraber gelinen seviyeyi ben anlayamıyorum. En üst perdeden buna bir an önce bir önlem almazsak bu bir alışkanlık hale gelecek gibi geliyor. Kendi iç düzenleri için 'malum kulüp için çıkartılıyor' gibi konular ne sportmenliğe yakışıyor ne de her iki kulübün tarihsel ilişkisine yakışıyor. Ezeli rekabet, ebedi dostluk lafları zamanında kullanıyor ama şu anda gelinen yer biraz karşı kulüp açısından seviyesizlikte diz boyu. Prim yapmaya başlamıştır. Divan olarak rahatsızlığımızı dile getirmek istedim" diye konuştu.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Memur emeklilerine 3 aylık fark olarak en az 416 lira yatırılacak
Yeni transferler sonrası Galatasaray, bambaşka bir takıma büründü Eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdiler Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı

Son Dakika Haberleri
22:50 Tottenham'ı yenen Liverpool, rekora imza attı - Son Dakika Spor
22:46 Beşiktaş Kulübünden "takım harcama limiti" açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor
22:38 Beşiktaş'tan son dakika harcama limitleri açıklaması! "Transfer yapmamız güçleşti" - Son Dakika Spor
22:21 Beşiktaş Kulübü: Bu kararla, transfer yapmamız güçleşmiştir - Son Dakika Spor
22:15 Beşiktaş: "Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası transfer yapmamız güçleşmişti" - Son Dakika Spor
19:35 Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 23:00:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşref Hamamcıoğlu: "Rakip kulüplerden biri bize çelme takmaya çalışıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]