Son Dakika Haberleri: Eşref Hamamcıoğlu: "Şahsım tarafından yapıldığı iddia edilen nezaketsizlik tamamen gerçek dışıdır"
Son Dakika Spor Eşref Hamamcıoğlu: 'Şahsım tarafından yapıldığı iddia edilen nezaketsizlik tamamen gerçek dışıdır'

Eşref Hamamcıoğlu: "Şahsım tarafından yapıldığı iddia edilen nezaketsizlik tamamen gerçek dışıdır"

1 saat önce

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Ali Sami Yen'in kabri başında gerçekleştirilen anma töreninde yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Şahsım tarafından yapıldığı iddia edilen nezaketsizlik tamamen gerçek dışıdır" dedi.

Eşref Hamamcıoğlu:

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Ali Sami Yen'in kabri başında gerçekleştirilen anma töreninde yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Şahsım tarafından yapıldığı iddia edilen nezaketsizlik tamamen gerçek dışıdır" dedi.


Galatasaray'ın 114. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Ali Sami Yen'in kabri başında gerçekleştirilen anma töreninde Başkan Mustafa Cengiz ile Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasında yaşananlar gündeme yansımıştı.


Yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hamamcıoğlu, "Törensel anma ve kutlama ziyaretlerinin protokolü son 50 yıldır kulüp ve divan başkanlarının kulübümüzü yan yana temsil etmesi şeklindedir. Nitekim, bugün çekilen resimde de görüldüğü gibi, bugünkü törende de aynen bu şekilde gerçekleşmiştir. Kurucumuz, 1 numaralı üyemiz, ve ilk Divan Başkanımız Ali Sami Yen'in kabri başında dün çekilen görüntü, sadece çekim açısına bağlı bir enstantanedir. Çekimin bütününe bakıldığında, bu yansımanın kabir önünde, sadece dar alanda yer alınırken oluştuğu anlaşılacaktır. Dolayısıyla şahsım tarafından yapıldığı iddia edilen nezaketsizlik tamamen gerçek dışıdır. Yapılmak istenen algı ancak Galatasaray'ımıza zarar verir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray hazırlık maçında İstanbul'u 3-2 mağlup etti
St. Pauli'nin tepki gösterdiği Enver Cenk Şahin'e Nevşehir'den transfer teklifi İtalya'da Cengiz ve Merih için skandal sözler: Türkiye'ye geri gönderin, Erdoğan'ın balkonu altında alkış tutsunlar Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıkan Elif Güneri, Mehmetçik'e selam gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 21:40:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşref Hamamcıoğlu: "Şahsım tarafından yapıldığı iddia edilen nezaketsizlik tamamen gerçek dışıdır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]