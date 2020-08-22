Eşref Hamamcıoğlu: "Yönetimin en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım" - Son Dakika

Eşref Hamamcıoğlu: "Yönetimin en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım"

- Eşref Hamamcıoğlu: "Yönetimin en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım" Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: "Yönetim kurulu koltukları sponsorluklar ve kasa kolaylıkları ile elde edilebilecek hafif yerler değildir" Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref...

- Eşref Hamamcıoğlu: "Yönetimin en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım"

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu:

"Yönetim kurulu koltukları sponsorluklar ve kasa kolaylıkları ile elde edilebilecek hafif yerler değildir"

İSTANBUL - Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılıların günlük kararlarla, politikalarla yönetilmemesi gerektiğini belirterek, "Kulübü, Sportif AŞ'yi, futbol şubesini yönetenlerin bize en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün ağustos ayı olağan divan kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Açılış konuşmasını yapan Divan Kurulu Başkan Eşref Hamamcıoğlu, futbol şubesi ve Sportif AŞ'yi ilgilendiren önemli konuların yaşandığını belirterek, "Sportif AŞ bağımsız denetim raporunu açıkladı. Bir kere daha dehşet ile gördük ki Sportif AŞ ile Galatasaray Derneği'nin borç alacak ilişkisi son 2 senedir tüm genel kurullarda, divan toplantılarında uyarılarda bulunulmasına rağmen aynı vehameti sürdürmeye devam etmektedir. Galatasaray Sportif AŞ'nin Galatasaray Derneği'nden alacağı son 12 ayda yüzde 85 oranında artmıştır. Raporun son cümlesi tahsili mümkün görünmeyen alacak olarak nitelendirilmektedir. Bunun vehametini Bankalar Birliği ile yapmış olduğumuz sözleşmeler kapsamında üst üste koyduğumuz zaman nerelere gideceğini Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin dikkatine sunma istiyorum" diye konuştu.

"Yönetim kurulu koltukları sponsorluklar ve kasa kolaylıkları ile elde edilebilecek hafif yerler değildir"

Galatasaray'da liyakatın esas olduğunu ifade eden Başkan Hamamcıoğlu, "Görevlere talip olurken, görev teklif edilirken ve kabul edilirken ilgili şahısların bu liyakat konusunu gözden kaçırmamaları esastır. Bunun dışında başka kriter olamaz. Kişisel tercihler, bu atamalarda bu şirketlerin yöneticileri arasında tercih sebebi olamaz. Galatasaray Spor Kulübü üyeleri Türkiye'nin en zengin insan kaynağıdır. Sportif AŞ'ye son yapılan atama şahsı tanımamakla beraber vicdanlarda büyük rahatsızlık yapmıştır. Bunu konunun ivedilikle çözülmesi esastır. Galatasaray Sportif AŞ halka açık bir şirkettir. Yönetim kurulu koltukları sponsorluklar ve kasa kolaylıkları ile elde edilebilecek hafif yerler değildir. Bu atamayı yapan, tercih eden ve bu atamadan haberi olamayan yönetim kurulu üyelerimizin de vicdanlarını önlerine koyarak değerlendirmelerini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

"En az 3 yıllık vizyon ortaya koyulmaz lazım"

Futbol şubesiyle ilgili de konuşan Eşref Hamamcıoğlu, "Futbol şubesi geçen sene pandeminden dolayı olsun, Türkiye'deki bütün işletmeler olarak biz de bir darbe aldık. 60 milyon Dolar'a yakın bütçe ile ligi 6. bitirdik. Olabilir, her zaman şampiyon durumunda kalmayız. 17 milyon Dolar bütçe ile Trabzonspor aşağı, yukarı aynı sonucu elde etti. Gelinen yer diğer işletmelerde olduğu gibi bizim kulübümüzde de; 'küçülmemiz lazım, öz kaynaklarımıza dönmemiz lazım, artık pahalı transfer yapamayız' felsefesi benimsenmiş ki yöneticilerimiz mevcut futbolcularımızla yeniden masaya oturarak pazarlık yapmak yoluyla bu 60 milyon Dolar'ı aşağılara çekmeye çalışıyorlar. Galatasaray günlük kararlarla, politikalarla yönetilmemeli. Mutlaka kulübü, Sportif AŞ'yi, futbol şubesini yönetenlerin bize en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım. Bunları hangi imkanlarla, hangi insanlarla ve hangi bilgi ile gerçekleştirecekler. Galatasaray camiası bunları merak etmektedir. Yapılmış olan transferlerdeki rahatsızlıklar zaman zaman gündeme geldi. Gelinen aşamada Galatasaray camiasının bilgilendirilmesi, son derece özensiz hazırlanmış, vasıfsız bir üslupla yapılan basın toplantıları ile yapılamaz. Bu Galatasaraylıları derinden etkilemektedir. İletişim facialarımız her toplantıda söylediğimiz gibi artarak devam etmektedir. Galatasaray resmi sitesi kişisel bildiriler, kişisel pozisyon almaların aracı olamaz" diyerek sözlerini tamamladı.

Eşref Hamamcıoğlu: Yönetimin en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım

Galatasaray, Sportif AŞ, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 15:23

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eşref Hamamcıoğlu: 'Yönetimin en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak Trump'tan korona aşısıyla ilgili yeni iddia: Derin devlet, aşıyı seçim sonrasına bırakmak için çalışıyor Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, yaşamını kaybetti İngiltere Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Koronavirüs daima aramızda olacak Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok 60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha 14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı         
15:07
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü         
14:51
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak         
14:35
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum         
14:01
Trabzonspor efsanesi Şota'nın yeğeni Vato, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Trabzonspor efsanesi Şota'nın yeğeni Vato, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
13:55
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü         
12:55
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü         
12:55
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak         
12:47
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor         
11:09
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu         
11:05
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
Trafikte dehşet anları kamerada! Trafikte dehşet anları kamerada! "Polisim" diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı         
10:42
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum         
10:32
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı         
09:48
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı         
09:22
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti         
09:08
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz         
09:06
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı         
09:03
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu         
09:02
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı         
08:29
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü         
08:18
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı         
23:39
Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi         
22:21
Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi         
21:19
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı         
17:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 21:32:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşref Hamamcıoğlu: "Yönetimin en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei