- Eşref Hamamcıoğlu: "Yönetimin en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım"

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu:

"Yönetim kurulu koltukları sponsorluklar ve kasa kolaylıkları ile elde edilebilecek hafif yerler değildir"

İSTANBUL - Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılıların günlük kararlarla, politikalarla yönetilmemesi gerektiğini belirterek, "Kulübü, Sportif AŞ'yi, futbol şubesini yönetenlerin bize en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün ağustos ayı olağan divan kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Açılış konuşmasını yapan Divan Kurulu Başkan Eşref Hamamcıoğlu, futbol şubesi ve Sportif AŞ'yi ilgilendiren önemli konuların yaşandığını belirterek, "Sportif AŞ bağımsız denetim raporunu açıkladı. Bir kere daha dehşet ile gördük ki Sportif AŞ ile Galatasaray Derneği'nin borç alacak ilişkisi son 2 senedir tüm genel kurullarda, divan toplantılarında uyarılarda bulunulmasına rağmen aynı vehameti sürdürmeye devam etmektedir. Galatasaray Sportif AŞ'nin Galatasaray Derneği'nden alacağı son 12 ayda yüzde 85 oranında artmıştır. Raporun son cümlesi tahsili mümkün görünmeyen alacak olarak nitelendirilmektedir. Bunun vehametini Bankalar Birliği ile yapmış olduğumuz sözleşmeler kapsamında üst üste koyduğumuz zaman nerelere gideceğini Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin dikkatine sunma istiyorum" diye konuştu.

"Yönetim kurulu koltukları sponsorluklar ve kasa kolaylıkları ile elde edilebilecek hafif yerler değildir"

Galatasaray'da liyakatın esas olduğunu ifade eden Başkan Hamamcıoğlu, "Görevlere talip olurken, görev teklif edilirken ve kabul edilirken ilgili şahısların bu liyakat konusunu gözden kaçırmamaları esastır. Bunun dışında başka kriter olamaz. Kişisel tercihler, bu atamalarda bu şirketlerin yöneticileri arasında tercih sebebi olamaz. Galatasaray Spor Kulübü üyeleri Türkiye'nin en zengin insan kaynağıdır. Sportif AŞ'ye son yapılan atama şahsı tanımamakla beraber vicdanlarda büyük rahatsızlık yapmıştır. Bunu konunun ivedilikle çözülmesi esastır. Galatasaray Sportif AŞ halka açık bir şirkettir. Yönetim kurulu koltukları sponsorluklar ve kasa kolaylıkları ile elde edilebilecek hafif yerler değildir. Bu atamayı yapan, tercih eden ve bu atamadan haberi olamayan yönetim kurulu üyelerimizin de vicdanlarını önlerine koyarak değerlendirmelerini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

"En az 3 yıllık vizyon ortaya koyulmaz lazım"

Futbol şubesiyle ilgili de konuşan Eşref Hamamcıoğlu, "Futbol şubesi geçen sene pandeminden dolayı olsun, Türkiye'deki bütün işletmeler olarak biz de bir darbe aldık. 60 milyon Dolar'a yakın bütçe ile ligi 6. bitirdik. Olabilir, her zaman şampiyon durumunda kalmayız. 17 milyon Dolar bütçe ile Trabzonspor aşağı, yukarı aynı sonucu elde etti. Gelinen yer diğer işletmelerde olduğu gibi bizim kulübümüzde de; 'küçülmemiz lazım, öz kaynaklarımıza dönmemiz lazım, artık pahalı transfer yapamayız' felsefesi benimsenmiş ki yöneticilerimiz mevcut futbolcularımızla yeniden masaya oturarak pazarlık yapmak yoluyla bu 60 milyon Dolar'ı aşağılara çekmeye çalışıyorlar. Galatasaray günlük kararlarla, politikalarla yönetilmemeli. Mutlaka kulübü, Sportif AŞ'yi, futbol şubesini yönetenlerin bize en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım. Bunları hangi imkanlarla, hangi insanlarla ve hangi bilgi ile gerçekleştirecekler. Galatasaray camiası bunları merak etmektedir. Yapılmış olan transferlerdeki rahatsızlıklar zaman zaman gündeme geldi. Gelinen aşamada Galatasaray camiasının bilgilendirilmesi, son derece özensiz hazırlanmış, vasıfsız bir üslupla yapılan basın toplantıları ile yapılamaz. Bu Galatasaraylıları derinden etkilemektedir. İletişim facialarımız her toplantıda söylediğimiz gibi artarak devam etmektedir. Galatasaray resmi sitesi kişisel bildiriler, kişisel pozisyon almaların aracı olamaz" diyerek sözlerini tamamladı.