Son Dakika Haberleri: Eşref Kolçak Allah'a Çok Şükür Sapasağlamım

Eşref Kolçak Allah'a Çok Şükür Sapasağlamım

3 dakika önce

Usta oyuncu Eşref Kolçak, sevk edildiği Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde Demirören Haber Ajansı'na sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eşref Kolçak Allah'a Çok Şükür Sapasağlamım, System.String[]
Usta oyuncu Eşref Kolçak, sevk edildiği Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde Demirören Haber Ajansı'na sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Allah'a çok şükür beni tedirgin edecek herhangi bir rahatsızlığım yok diyen usta oyuncu, Biraz nefes almakta zorluk çektim, hastaneye gittik. Dediler ki akciğeriniz su toplamış. Onun için hemen beni Bursa'ya sevk ettiler. 1 litreden fazla su alındı. Onun tedavisi, başka herhangi bir rahatsızlığım yok. Allah'a çok şükür sapasağlamım. Ayaktayım, konuşabiliyorum. Bütün değerli seyircilerimden özür dilerim lütfen yalan yanlış haberlerle kendinize üzüntü yapmayın. Sağlamım, daha da sağlıklı olarak yine karşınıza geleceğim, beraber çalışmalarımız da olacak inşallah ifadelerini kullandı.

HAKİKAT OLAN ŞEYLERİ YAZIN

Sağlık durumu ile ilgili çıkan haberlere de üzüldüğünü dile getiren Eşref Kolçak, Yanlış haber yazan arkadaşlar neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor anlamıyorum. Yalan yanlış seyirciyi üzecek şeyler yapılması ustalık mı Hakikat olan şeyleri yazın, aksini iddia etmiyorum. Varsa ben derim ki bu rahatsızlığım var niye çekineyim dedi. Resmi olarak tedavisinin bugün sona erdiğini ancak kendini zinde hissettiği o gün hastaneden ayrılacağını dile getiren Kolçak, son olarak sevenlerine ise Hepinizi çok seviyorum çünkü ben sizlerin sayesinde ayaktayım. Daha birçok zaman beraber olacağız mesajını verdi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:47 Kaynak: DHA

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