Son Dakika Haberleri: Eşref Kolçak eşinin mezarının üzerine gömülecek

Eşref Kolçak eşinin mezarının üzerine gömülecek

6 saat önce

Türk sinemasının usta oyuncusu Eşref Kolçak, 2 yıl önce kaybettiği pop sanatçısı oğlu Harun Kolçak'ın cenazesinin ardından eşinin mezarının üzerine yaptırdığı mezara defnedilecek.

Eşref Kolçak eşinin mezarının üzerine gömülecek, System.String[]
Türk sinemasının usta oyuncusu Eşref Kolçak, 2 yıl önce kaybettiği pop sanatçısı oğlu Harun Kolçak'ın cenazesinin ardından eşinin mezarının üzerine yaptırdığı mezara defnedilecek. Usta oyuncu Kolçak, 2017 yılında kanser tedavisi gören oğlu Harun Kolçak'ın ölümünün ardından 9 yıl önce kaybettiği eşi Özcan Kolçak'ın Bursa'nın Gemlik ilçesindeki mezarının üzerine kendisi için mezar yaptırdı. Sağlığında verdiği bir röportajında "Benim de mezarım orada. Eşimin yanına kendi mezarımı da yaptırdım. Eşimin mezarının üzerine defnedileceğim" ifadelerini kullanan Kolçak'ın vasiyeti yerine getirilecek. Salı günü ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi beklenen Kolçak, eşi Özcan Kolçak'ın mezarının üzerine gömülecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:31 Kaynak: İHA
Bursa, Harun Kolçak, Eşref Kolçak, Güncel
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