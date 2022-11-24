Eşref Kolçak'ın hırsızlardan kurtarılan otomobili ailesine teslim edildi - Son Dakika
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Eşref Kolçak'ın hırsızlardan kurtarılan otomobili ailesine teslim edildi

24.11.2022 13:39
Eşref Kolçak'ın hırsızlardan kurtarılan otomobili ailesine teslim edildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, merhum sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın çalınma girişiminde bulunulduğu sırada komşuların dikkati sonucu kurtarılan aracı ailesine teslim edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, merhum sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın çalınma girişiminde bulunulduğu sırada komşuların dikkati sonucu kurtarılan aracı ailesine teslim edildi.

Gemlik'te 27 Mayıs 2019'da 92 yaşında vefat eden Kolçak'ın 16 ZR 190 plakalı otomobili, hırsızlık girişimi sonrası evinin önünden alınarak emniyet müdürlüğünün yediemin otoparkına çekildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alınan araç, İstanbul'a götürüldü.

Eşref Kolçak'ın Gemlik Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin yanındaki kişileri gören komşular, durumu polise bildirmişti. Olay yerine gelen Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kişilerin bu aracı çalma girişiminde bulunduğunu belirlemişti. Kaçmaya çalışırken yakalanan ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan E.A, T.E. ve O.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Şüphelilerden E.A. adlı kadının üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Kolçak, söz konusu otomobille 2017 yılının ekim ayında Gemlik'te hasarlı kazaya karışmıştı.

Kaynak: AA
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Eşref Kolçak, Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşref Kolçak'ın hırsızlardan kurtarılan otomobili ailesine teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşref Kolçak'ın hırsızlardan kurtarılan otomobili ailesine teslim edildi - Son Dakika
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