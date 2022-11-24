Eşref Kolçak'ın Gemlik Cumhuriyet Mahallesi 'ndeki evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin yanındaki kişileri gören komşular, durumu polise bildirmişti. Olay yerine gelen Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kişilerin bu aracı çalma girişiminde bulunduğunu belirlemişti. Kaçmaya çalışırken yakalanan ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan E.A, T.E. ve O.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Şüphelilerden E.A. adlı kadının üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Eşref Kolçak, Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eşref Kolçak'ın hırsızlardan kurtarılan otomobili ailesine teslim edildi - Son Dakika

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