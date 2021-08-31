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Eşrefpaşa Hastanesinde görüntülü hekim dönemi - Son Dakika

Eşrefpaşa Hastanesinde görüntülü hekim dönemi

31.08.2021 14:19

Eşrefpaşa Hastanesinde görüntülü hekim dönemi Kamu hastanelerinde bir ilk İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, dijital yeniliklerine bir yenisini daha ekledi.

Eşrefpaşa Hastanesinde görüntülü hekim dönemi

Kamu hastanelerinde bir ilk

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, dijital yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, "İBBEşrefpaşa" uygulamasıyla vatandaşlara randevu, tahlil sonuçlarına ulaşma, reçete ve ilaç görüntüleme gibi bilgileri tek tıkla ulaşabileceği kolaylığı sağlayacak. Kamu hastanelerinde bir ilk olan uygulamayla hastalar görüntülü randevu sistemiyle alanında uzman hekimlerle de buluşabilecek. Uygulama yarından (1 Eylül) itibaren kullanılmaya başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi her geçen gün kalite standardını yükseltiyor. İzmirliler Eşrefpaşa Hastanesinin "İBBEşrefpaşa" mobil uygulamasıyla artık ulaşımdan tahlil sonuçlarına, randevu oluşturmadan görüntülü görüşme imkanına kadar her türlü bilgiye kolaylıkla erişebilecek. Yarından (1 Eylül) itibaren kullanılmaya başlayacak uygulamayla hastalar görüntülü randevu sistemiyle alanında uzman hekimlerle de buluşabilecek.

Hastalara büyük kolaylık

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Gaffar Karadoğan, "Vatandaşlarımız Eşrefpaşa Hastanesinin uygulamalarından daha hızlı yararlansın diye mobil uygulamayı devreye soktuk. Artık vatandaşlar randevularını alırken akıllı asistan sayesinde şikayetlerine göre doğru bölüme yönlendirilecek. Bu hastalarımız için büyük bir kolaylık. Sağlık konusunda danışmanlık hizmeti almak isteyenler ama hastaneye pandemi nedeniyle gelmeye çekinenler de artık Zoom uygulamasıyla görüntülü olarak hekime danışabilecek. Eşrefpaşa Hastanesi olarak görüntülü randevu sistemiyle kamu hastaneleri arasında bir ilke imza attık. Hastalarımız ücretsiz olarak hekimlerden danışmanlık hizmeti alabilecek" dedi.

Tek 'tık' uzaklıkta

"İBB Eşrefpaşa Hastanesi" mobil uygulamasıyla hastalar şikayetlerine göre 'Akıllı Asistan' sayesinde kolaylıkla randevu alacağı servise ulaşabildiği gibi laboratuvar, patoloji, tahlil sonuçlarını da görüntüleyebiliyor. "İBBEşrefpaşa" uygulaması, İzmir Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi "esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr" adresi üzerinden ya da mobil cihazların marketlerinden indirilebiliyor. Uygulama Android, IOS ve Windows Mobile işletim sistemi kullanan akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar üzerinde çalışıyor.

Eşrefpaşa Hastanesi yine bir ilke imza attı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen uygulamada "görüntülü görüşme" seçeneğiyle kamu hastaneleri arasında bir ilke imza atıldı. Asırlık hastanenin uzman doktorlarıyla yapılabilecek görüntülü görüşmeler sayesinde hem korona virüs salgını nedeniyle hastanelerde yaşanan yığılmanın önüne geçilecek hem de doktora ulaşmakta zorlanan hastalar sorularını canlı canlı uzmanlarına sorabilecek. Görüntülü görüşme randevuları Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilirken link hastaya kısa mesaj olarak gönderiliyor. Zoom linkine ayrıca randevularım kısmından da ulaşılabiliyor. Yapılan görüşmelerde uzmanlar hastaların sorularını yanıtlıyor, onları merak ettikleri konuda bilgilendiriyor ve gerekli gördüğü takdirde hastayı hastaneye yönlendiriyor. Bu görüşmelerde tanı konmuyor ve hastalara reçete yazılmıyor. Görüşmeler kayıt altına alınıyor.

Uygulamanın öne çıkan diğer özellikleri şöyle:

"Nöbetçi eczane ve en yakın eczaneye yol tarifi bilgileri, Eşrefpaşa Hastanesinde yaptırılan tahlil, patoloji ve görüntü sonuçları, Randevu asistanıyla şikayete göre ilgili branştan randevu alma, Görüntülü randevu alma, Başvuru geçmişi görüntüleme, Hastane bilgileri, Kişisel takipler (boy-kilo takibi, nabız-ateş-tansiyon bilgileri vs.), Hastaya yazılan reçete ve ilaç bilgileri.

Eşrefpaşa Hastanesinde görüntülü hekim dönemi
Eşrefpaşa Hastanesinde görüntülü hekim dönemi
Eşrefpaşa Hastanesinde görüntülü hekim dönemi
Eşrefpaşa Hastanesinde görüntülü hekim dönemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşrefpaşa Hastanesi, İzmir, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Eşrefpaşa Hastanesinde görüntülü hekim dönemi - Son Dakika


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