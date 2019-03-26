Eşşeğiyle Gezen Bağımsız Aday Vatandaşlardan Oy İstiyor
1 saat önce
Akşehir'de Bağımsız Belediye Başkan adayı Mustafa Doğan seçim yarışında eşşeğiyle sokak sokak gezip vatandaşlardan oy istiyor.
Akşehir
'de Bağımsız Belediye Başkan adayı Mustafa Doğan
seçim yarışında eşşeğiyle sokak sokak gezip vatandaşlardan oy istiyor.
Kendi afişini karakaçana giydiren Doğan, farklı bir seçim propagandası etkinliğine imza attı.
Kendi imkanlarıyla çıktığı yarışta bende varım diyen Doğan vatandaşlarında oldukça ilgisini çekti.
Mustafa Doğan, çalışmalarına tarihi Akşehir Arasta çarşısında başladı.
Eşşeğiyle gezen Doğan çarşı esnafını tek tek gezerek aday tanıtım broşürlerini dağıttı.
Doğan seçim çalışmaları sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bağımsız Belediye Başkan adayı olarak her parti bir araç giydiriyor. Biz de hocamızın karakaçanını giydirmeye karar verdik. Gücümüz buna yetti. Hem esprili, hem mizahi, hem de düşündürücü bir etkinlik yapalım dedik. Nostaljik Arasta Çarşısı'nda böyle bir uygulama yaptık. Vatandaşlar tebessümle karşıladı. İnşallah sesimizi bu şekilde duyurmaya çalışacağız." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:41 Kaynak: AA
Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü! Olay Yerine Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi
Malatya'da Depremde Bazı Evler Hasar Gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Neler Biliyorum" Diyerek Muş Türküsünü Söyledi
Ünlü Profesör Zeki Fındıkoğlu'nun Kullandığı Cip Yayaların Arasına Daldı