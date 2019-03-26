Son Dakika Haberleri: Eşşeğiyle Gezen Bağımsız Aday Vatandaşlardan Oy İstiyor

Eşşeğiyle Gezen Bağımsız Aday Vatandaşlardan Oy İstiyor

1 saat önce

Akşehir'de Bağımsız Belediye Başkan adayı Mustafa Doğan seçim yarışında eşşeğiyle sokak sokak gezip vatandaşlardan oy istiyor.

Eşşeğiyle Gezen Bağımsız Aday Vatandaşlardan Oy İstiyor, System.String[]
Akşehir'de Bağımsız Belediye Başkan adayı Mustafa Doğan seçim yarışında eşşeğiyle sokak sokak gezip vatandaşlardan oy istiyor.

Kendi afişini karakaçana giydiren Doğan, farklı bir seçim propagandası etkinliğine imza attı.

Kendi imkanlarıyla çıktığı yarışta bende varım diyen Doğan vatandaşlarında oldukça ilgisini çekti.

Mustafa Doğan, çalışmalarına tarihi Akşehir Arasta çarşısında başladı.

Eşşeğiyle gezen Doğan çarşı esnafını tek tek gezerek aday tanıtım broşürlerini dağıttı.

Doğan seçim çalışmaları sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bağımsız Belediye Başkan adayı olarak her parti bir araç giydiriyor. Biz de hocamızın karakaçanını giydirmeye karar verdik. Gücümüz buna yetti. Hem esprili, hem mizahi, hem de düşündürücü bir etkinlik yapalım dedik. Nostaljik Arasta Çarşısı'nda böyle bir uygulama yaptık. Vatandaşlar tebessümle karşıladı. İnşallah sesimizi bu şekilde duyurmaya çalışacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:41 Kaynak: AA

Akşehir, Mustafa Doğan, Güncel
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