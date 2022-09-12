ESSEN, 12 Eylül (Xinhua) -- Almanya'nın Essen kentinde Burg Çin Korosu üyeleri, Çin ile Almanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen çevrimiçi konserde performans sergiliyor, 10 Eylül 2022. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Çinli ve Alman gençlerin birlikte şarkı söyledikleri çevrimiçi konser Cumartesi günü Almanya'nın Essen kentinde düzenlendi. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Almanya-Çin Diplomatik İlişkilerinin 50. Yıl Dönümü Çevrimiçi Konserle Kutlandı - Son Dakika