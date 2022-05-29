Essen ve Castrop Rauxel belediyeleri heyetleri Maden Müzesi'ni gezdi

Almanya Essen ve Castrop Rauxel belediyeleri heyetleri, Avrupa Endüstri Mirası Rotası üyesi olan Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'ni ziyaret etti.

Kentler arası dostluk ve iş birliğinin artırılması amacıyla bir dizi ziyaret için kente gelen Essen Belediye Başkanı Thomas Kufen ve heyeti ile Castrop Rauxel Belediyesi heyeti, Maden Müzesi'ni gezdi.

Maden mühendisi Ekrem Murat Zaman, heyete kentin kömür tarihiyle ilgili bilgi verdi.

Daha sonra kömür deneyim ocağını gezen heyete, ocak hakkında bilgi aktarıldı.

Zaman, gazetecilere, iki gündür kentte bulunan heyetlerin birçok yeri ziyaret etme ve inceleme fırsatı bulduklarını belirterek, kentin güzelliklerini tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.