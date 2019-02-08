Son Dakika Haberleri: Essential Phone 2'nin Bomba Tasarımla Geleceğini Ortaya Çıkaran Görsel

Essential Phone 2'nin Bomba Tasarımla Geleceğini Ortaya Çıkaran Görsel

59 dakika önce

Yeni ortaya çıkan bir sızıntı görsel, Essential Phone 2'nin tüketicilerin fazlasıyla beğeneceği bir tasarım ile geleceğini gösteriyor.

Essential Phone 2'nin Bomba Tasarımla Geleceğini Ortaya Çıkaran Görsel, System.String[]
Android'in kurucularından olan Andy Rubin'in kurucu ortağı olduğu Essential Products tarafından geliştirilen Essential Phone, 2017 yılında piyasaya çıktığında fazlasıyla heyecan yaratmıştı. Ön kamerayı küçük bir çentiğe sığdırarak ekran/gövde oranını ciddi şekilde artıran Essential Phone, iPhone X'dan yaklaşık bir ay önce tanıtılarak dünyanın ilk çentikli akıllı telefonlarından biri olmuştu.



Essential Products, ilk akıllı telefonunun üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçmesine rağmen hala ikinci modelin duyurusunu gerçekleştirmedi. Ancak yeni ortaya çıkan görseller, şirketin Essential Phone 2 üzerinde çalıştığını gösteriyor. Üstelik Essential Phone 2, ekran/gövde oranını ciddi şekilde iyileştirerek piyasaya iddialı bir çıkış yapmayı hedefliyor.




Yukarıdaki görselde görmüş olduğunuz gibi Essential Phone 2, Infinity-O benzeri bir delikli ekrana sahip olacak. yarı saydam yapıda olacak bu delik ön kamera ve ışık sensörünü içinde barındıracak. Bu delik, Galaxy S10'lar gibi ekranın köşesinde değil, ortasında yer alacak. Böylece bildirimler ile şarj ve saat göstergeleri ekranın köşelerinde simetrik bir şekilde konumlandırılmaya devam ediyor.



Essential Phone 2'deki bir diğer gelişme ise ekrana gömülü parmak izi tarayıcı olacak. Günümüz amiral gemileri ile ciddi bir rekabete girecek olan cihaz, hem tasarım, hem güvenlik anlamında 2019 model amiral gemilerinin gerisinde kalmamış olacak. Yine de henüz cihaz ile ilgili somut bilgiler bulunmadığını hatırlatalım.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:17 

Andy Rubin, Teknoloji
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