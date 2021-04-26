Eşsiz doğal güzelliğiyle Habeş Kanyonu turizme açılmayı bekliyor - Son Dakika

Eşsiz doğal güzelliğiyle Habeş Kanyonu turizme açılmayı bekliyor

26.04.2021 13:47
Eşsiz doğal güzelliğiyle Habeş Kanyonu turizme açılmayı bekliyor, System.String[]

Gaziantep'te bulunan Habeş Kanyonu eşsiz doğal güzellikleriyle turizme açılmayı bekliyor.

Gaziantep'te bulunan Habeş Kanyonu eşsiz doğal güzellikleriyle turizme açılmayı bekliyor.

Bölge halkı tarafından 'Habeş Deresi' olarak bilinen Fırat Nehri kıyısındaki Habeş Kanyonu, ev sahipliği yaptığı özgün tabiatı ile görsel şölen sunuyor. Dağcılık sporu için oldukça elverişli olan 8 bin 650 metre uzunluğundaki kanyonun doğal güzellikleri drone ile görüntülendi.

"BU EŞSİZ DOĞA BAŞKA BİR YERDE YOK"

Bu doğa harikası yerin başka bir yerde olmadığını ifade eden bölge sakinlerinden Hasan Altun, "Eşsiz doğal güzelliğiyle bilinen kanyonumuza çok turist gelmiyor maalesef çünkü yolu yok. Bu doğa ve eşsiz güzellik başka bir yerde yok. Yetkililerden talebimiz burasının bir an önce yolunun yapılıp turizme açılmasıdır" dedi.

"BURASI RUMKALE'YE ALTERNATİF OLABİLİR"

Yıllardır bölgede gazetecilik yapan Mahmut Bazlama ise Habeş Kanyonunun Rumkaleye alternatif olabileceğine değinerek, "Burası geçmiş dönemlerde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Doğal görünümü, mağaralarıyla eşsiz bir yer. Bu bölgede ulaşım ve tanıtım olmadığı için kimse burayı bilmiyordu. Herkes Rumkale ismini biliyor. Halbuki burasıda oraya alternatif olabilir. Yetkililerden buraya önce bir yol istiyoruz" şeklinde konuştu.

"TURİSTLERİN GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bölge sakini 72 yaşındaki İsmet Sümbül ise "Ben burada doğdum. Burada büyüdüm ve halen burada yaşıyorum. Yetkililerden buraya yol istiyorum. Buraya çok turistin geleceğine inanıyorum. Bundan sonra turistlerin gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

(Ayten Işık/İHA)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eşsiz doğal güzelliğiyle Habeş Kanyonu turizme açılmayı bekliyor - Son Dakika


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