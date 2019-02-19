Son Dakika Haberleri: Eşsiz Güzelliğe Sahip 6 Olağandışı İnsan

Eşsiz Güzelliğe Sahip 6 Olağandışı İnsan

54 dakika önce

Mükemmelliğin en aranan özellik olduğu dünyamızda yavaş yavaş bu algı değişiyor gibi. Çünkü son yıllarda büyük moda ajansları mükemmel görünen modeller yerine kusurlu yüz hatlarına sahip modellerle çalışmayı tercih ediyorlar.

Mükemmelliğin en aranan özellik olduğu dünyamızda yavaş yavaş bu algı değişiyor gibi. Çünkü son yıllarda büyük moda ajansları mükemmel görünen modeller yerine kusurlu yüz hatlarına sahip modellerle çalışmayı tercih ediyorlar. Biz de bugün sizlere benzersiz ve eşsiz güzellikleriyle akılda kalan 6 kişiden bahsedeceğiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:59 Kaynak: Youtube

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