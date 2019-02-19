Eşsiz Güzelliğe Sahip 6 Olağandışı İnsan

Mükemmelliğin en aranan özellik olduğu dünyamızda yavaş yavaş bu algı değişiyor gibi. Çünkü son yıllarda büyük moda ajansları mükemmel görünen modeller yerine kusurlu yüz hatlarına sahip modellerle çalışmayı tercih ediyorlar.

Mükemmelliğin en aranan özellik olduğu dünyamızda yavaş yavaş bu algı değişiyor gibi. Çünkü son yıllarda büyük moda ajansları mükemmel görünen modeller yerine kusurlu yüz hatlarına sahip modellerle çalışmayı tercih ediyorlar. Biz de bugün sizlere benzersiz ve eşsiz güzellikleriyle akılda kalan 6 kişiden bahsedeceğiz.

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